- Вкупниот број потврдени жаришта во земјата од првиот случај кон крајот на јануари 2026 година во селото Лопате, Општина Куманово, достигна 17, со над 2.700 погодени животни

Нови случаи на сипаници кај овци и кози во Северна Македонија, „нема опасност за луѓето“ - Вкупниот број потврдени жаришта во земјата од првиот случај кон крајот на јануари 2026 година во селото Лопате, Општина Куманово, достигна 17, со над 2.700 погодени животни

Агенцијата за храна и ветеринарство на Северна Македонија (АХВ) соопшти дека во земјата од почетокот на јули годинава се потврдени 10 нови жаришта на болеста сипаници кај овци и кози, пренесува Анадолу.

Со новите случаи, вкупниот број потврдени жаришта во земјата од првиот случај кон крајот на јануари 2026 година во селото Лопате во Куманово, достигна 17, со над 2.700 погодени животни.

Болеста е потврдена во 15 одгледувалишта на овци и во две одгледувалишта каде што се одгледуваат овци и кози, додека властите истакнаа дека болеста сипаници кај овците и козите не претставува опасност за здравјето на луѓето.

АХВ соопшти дека по добивањето одобрение за локациите за закопување на животните, ќе продолжи со процесот на депопулација во новопотврдените жаришта. Досега, агенцијата извршила депопулација на повеќе од 1.400 животни во погодените одгледувалишта.

Во рамки на мерките за справување со епидемиолошката состојба, АХВ одржа работна средба со претставници на здруженијата на одгледувачи на овци и Сојузот на одгледувачи на овци на Македонија, на која се разговараше за актуелната епидемиолошка состојба со болеста сипаници кај овците и козите, проблемите со кои се соочуваат сточарите, како и мерките што ги преземаат ветеринарните власти за контрола на ширењето на болеста.