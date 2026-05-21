Николоски: Во 2031 година Северна Македонија ќе има брза пруга од границата со Србија до границата со Грција - Министерот истакна дека рокот за изработка на планот е околу една година, додека изградбата на пругата би траела околу пет години

СКОПЈЕ (АА) - Вицепремиерот и министер за транспорт на Северна Македонија, Александар Николоски, изјави дека во 2031 година Северна Македонија ќе има брза пруга од границата со Србија до границата со Грција, пренесува Анадолу.

Николовски во изјава за телевизиски медиум рече дека проектот за брза пруга е започнат минатата есен, а во негови рамки во текот на една година се изработува најбитниот дел од проектната документација, што се однесува на планирањето и подготовките, како и дека станува збор за обемен процес кој вклучува геотехнички истражувања, анализа на влијанието врз животната средина, како и археолошки истражувања покрај трасата.

Како што истакна, рокот за изработка на планот е околу една година, по што ќе се добијат првите подетални резултати и насоки за понатамошна реализација. Додаде дека изградбата на пругата би траела околу пет години.

Николоски истакна дека во 2031 година се очекува да се реализира брзата железничка врска од границата со Србија до границата со Грција, со дупла двоколосечна пруга, посочувајќи дека целиот проект би требало да чини околу 2 милијарди евра.

Тој објасни дека проектот за Вардарската Долина на ниту еден начин не е поврзан со оваа брза пруга и додаде дека дури и да има идни влади, предвидените хидроцентрали би можеле да се реализираат одделно.

Во однос на финансиските параметри, министерот Николоски наведе дека цената на километар за брза пруга изнесува околу 10 милиони евра, но рече дека новата траса би била под таа цена, што ја прави конкурентна.

Тој додаде дека сегашната траса од Србија до границата со Грција е околу 235 километри, додека новата, која ќе користи подобра линија, би била под 200 километри, и нагласи дека проектот се работи сериозно со поддршка и интерес од британски компании.