- Мал авион се урна на подрачјето на Медулин, а според сè уште неофицијални информации од терен, во несреќата загинале неколку лица

Неколку лица загинаа при пад на мал авион во Хрватска - Мал авион се урна на подрачјето на Медулин, а според сè уште неофицијални информации од терен, во несреќата загинале неколку лица

Неколку лица загинаа денес при пад на мал авион на подрачјето на Медулин, во Западна Хрватска, пренесува Анадолу.

Мал авион се урна на подрачјето на Медулин, а според сè уште неофицијални информации од терен, во несреќата загинале неколку лица, објави порталот „dnevnik.hr“.

Истарската полиција во 11:18 часот добила дојава за пад на помал авион на подрачјето на Цампанож (недалеку од аеродромот во Медулин).

Сите итни служби (полиција, брза помош и пожарникари) се на терен и преземаат мерки и активности од својата надлежност.