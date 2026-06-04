Неколку лица загинаа при пад на мал авион во Хрватска

Kemal Zorlak
04 Јуни 2026•Ажурирано: 04 Јуни 2026
Неколку лица загинаа денес при пад на мал авион на подрачјето на Медулин, во Западна Хрватска, пренесува Анадолу.
Мал авион се урна на подрачјето на Медулин, а според сè уште неофицијални информации од терен, во несреќата загинале неколку лица, објави порталот „dnevnik.hr“.
Истарската полиција во 11:18 часот добила дојава за пад на помал авион на подрачјето на Цампанож (недалеку од аеродромот во Медулин).
Сите итни служби (полиција, брза помош и пожарникари) се на терен и преземаат мерки и активности од својата надлежност.