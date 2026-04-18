Муцунски: Дипломатските напори на Турција предводени од претседателот Ердоган и министерот Фидан од големо значење - Во своето обраќање на панелот насловен „Жнеење на мирот на Балканот: Дијалог, бизнис и поврзаност“, Муцунски упати благодарност до турското МНР, оценувајќи дека форумот „станува сѐ посуштински и порелевантен секоја година“

Министерот за надворешни работи и надворешна трговија на Северна Македонија, Тимчо Муцунски, денеска се обрати на Дипломатскиот форум во Анталија, нагласувајќи ја важноста од конкретни резултати, регионална соработка и стратешко планирање во услови на актуелни глобални предизвици, јавува Анадолу.

Во своето обраќање на панелот насловен „Жнеење на мирот на Балканот: Дијалог, бизнис и поврзаност“, Муцунски упати благодарност до турското Министерство за надворешни работи за организацијата на настанот, оценувајќи дека форумот „станува сѐ посуштински и порелевантен секоја година“.

Тој ја истакна улогата на Турција како значаен сојузник, посочувајќи ја важноста на актуелните дипломатски напори на Турција предводени од претседателот Реџеп Таип Ердоган и министерот за надворешни работи Хакан Фидан, вклучително и активностите поврзани со состојбата во Иран, како и организацијата на важни меѓународни настани.

Осврнувајќи се на темата на панелот, Муцунски истакна дека покрај „жнеењето“ на веќе постигнатите резултати, регионот треба да се фокусира и на „садење“ нови иницијативи.

„Имаме многу успешни примери на регионална соработка, особено во делот на поврзувањето. Коридорот 8 претставува клучен проект за политичка стабилност, безбедност и трговија, каде веќе гледаме значителен напредок,“ изјави тој.

Муцунски додаде дека земјата има стратешка позиција како пресек на Коридорите 8 и 10, што, според него, претставува значајна предност за регионот.

Во делот на енергетиката, министерот информираше за тековната изградба на гасниот интерконектор со Грција, како и плановите за ново поврзување со Србија, со цел намалување на зависноста од рускиот гас.

Тој најави и нова регионална иницијатива поврзана со производството на електрична енергија, нагласувајќи дека тоа е клучно за идниот економски развој.

„Вештачката интелигенција е двигател на бизнисот, но без заеднички пристап кон енергетските капацитети, нема да бидеме конкурентни,“ рече Муцунски.

Министерот подвлече дека регионот мора да се насочи кон конкретни и мерливи резултати, наместо на декларативни изјави, и предупреди дека фокусот на минатото може да го попречи напредокот.

„Не е доволно само да се садат семиња – важно е тие да бидат правилно поставени, со јасна визија за иднината,“ истакна тој.

Муцунски заклучи дека постои политичка волја и моментум во регионот, но дека клучно е исполнувањето на преземените обврски, преку стратешки пристап заснован на евроатлантските вредности.