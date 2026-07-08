- Премиерот Христијан Мицкоски во Скопје оствари средба со комесарката за проширување на Европската Унија, Кос

Мицкоски - Кос: За Северна Македонија има место во Европската Унија како полноправна членка - Премиерот Христијан Мицкоски во Скопје оствари средба со комесарката за проширување на Европската Унија, Кос

Комесарката за проширување на Европската Унија (ЕУ), Марта Кос, изјави дека за Северна Македонија има место во Европската Унија како полноправна членка, јавува Анадолу.

Премиерот Христијан Мицкоски во Скопје се сретна со комесарката за проширување на Европската Унија, Кос.

По средбата, Мицкоски и Кос одржаа заедничка прес-конференција.

„Нашата цел е изградба на функционални институции, посилно владеење на правото, поефикасна администрација, конкурентна економија. Тоа не го правиме зашто некој го бара од нас, туку зашто веруваме дека е единствениот исправен пат. Во тој процес ја цениме поддршката од ЕУ“, рече Мицкоски.

Објаснувајќи дека нивната определба останува непроменета, Мицкоски рече:

„Ќе продолжиме со реформите, ќе ги зајакнуваме економијата, институциите и владеењето на правото. Остануваме доследни и на ставот дека секое трајно решение треба да биде засновано на заемно почитување, заштита на националното достоинство и јасна предвидлива европска перспектива“.

Тој оцени дека денешната посета на Кос е можност за отворен, искрен и суштински разговор за македонската европска перспектива, за реформите што земјата ги спроведува и за потребата, како што нагласи, проширувањето да остане доследно на принципите на ЕУ - доверба, предвидливост, еднаков третман и почитување на достоинството на секоја држава кандидат.

- „Усвојувањето на уставни амандмани, неопходен чекор кон формално започнување на преговорите за пристапување“ -

Кос, од своја страна, кажа дека гледаат охрабрувачки напредок од почетокот на годината во реформската агенда на земјата, пофалувајќи ја зголемената посветеност на Владата.

„Северна Македонија сега е меѓу најуспешните изведувачи, се постигнува напредок во усогласувањето со правото на ЕУ и европските стандарди“, рече таа.

„Затоа Северна Македонија се квалификуваше во групата земји каде што ќе дадеме дополнителни пари за планот за реформи или планот за раст“, додаде Кос.

Таа нагласи дека земјата наскоро ќе се приклучи и на Резервата за кибербезбедност на ЕУ во рамките на Програмата за дигитална Европа, што значи дека Северна Македонија ќе може да се потпре на доверлива поддршка за кибербезбедност од целата Унија во случај да се соочи со кибернапад.

„Усвојувањето на договорените уставни амандмани останува неопходен следен чекор кон формално започнување на преговорите за пристапување. Затоа уште еднаш ја охрабрувам Владата да го започне процесот што наскоро би можел да доведе до промена на Уставот“, истакна Кос.

- „За Северна Македонија има место во Европската Унија како полноправна членка“ -

Кос објасни дека постои реална перспектива дека до 2028 година ЕУ ќе има уште една членка, и тоа од територијата на Западен Балкан.

„Исто така, Северна Македонија треба да биде меѓу оние што одат напред. Вие имате место во Европската Унија како полноправна членка на ЕУ“, рече Кос.

Еврокомесарката Кос ќе се сретне и со претседателот на Собранието, Африм Гаши.

Кос исто така заедно со министерката за образование и наука, Весна Јаневска, и првиот заменик-претседател на Владата и министер за европски прашања, Беким Сали, ќе го посетат Државниот студентски дом „Стив Наумов“.