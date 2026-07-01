- Како што соопшти Министерството за внатрешни работи, кампањата има за цел да ја подигне свеста кај возачите за ризиците од замор при возење, особено во летната сезона

Министрите Тошковски и Дачиќ со кампања на Граничниот премин „Табановце“ против несреќи предизвикани од замор - Како што соопшти Министерството за внатрешни работи, кампањата има за цел да ја подигне свеста кај возачите за ризиците од замор при возење, особено во летната сезона

Министерот за внатрешни работи на Северна Македонија, Панче Тошковски, заедно со претставници на институциите за безбедност во сообраќајот од Северна Македонија и неговиот српски колега Ивица Дачиќ, како и претставници од Србија, ја започнаа заедничката превентивна акција „Вози одморен“ на Граничниот премин „Табановце“, пренесува Анадолу.

Како што соопшти Министерството за внатрешни работи, кампањата има за цел да ја подигне свеста кај возачите за ризиците од замор при возење, особено во летната сезона кога значително се зголемува сообраќајот на Коридорот 10.

Тошковски истакна дека заморот и брзината се меѓу главните причини за сообраќајни несреќи и апелираше возачите да прават редовни паузи при долги патувања и да ги почитуваат сообраќајните правила.

Тој исто така најави дека системот „Безбеден град“ е функционален и ќе ги регистрира сите сообраќајни прекршоци, вклучително и на возилата со странски регистарски таблички, на кои наскоро ќе им бидат доставувани казни.

Министерот за внатрешни работи на Србија, Ивица Дачиќ, ја оцени иницијативата како пример за регионална соработка и нагласи дека приоритет останува заштитата на животот на секој граѓанин, особено во периоди со зголемен сообраќај.

Во рамки на кампањата, на возачите на Табановце им беа поделени вода, едукативни летоци со совети за безбедно возење и превентивни материјали со препораки за спречување на сообраќајни несреќи предизвикани од замор.