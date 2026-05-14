Министерот Хоџа во Собранието на Албанија: Поддршката за евроинтеграцијата на Западен Балкан останува широка

Министерот за Европа и надворешни работи на Албанија, Ферит Хоџа, изјави дека поддршката за интеграцијата на Западен Балкан во Европската Унија (ЕУ) останува широка и консолидирана, јавува Анадолу.

Собранието на Албанија одржува пленарна седница за текот на процесот на интеграција и членство на Република Албанија во Европската Унија (ЕУ).

Во своето обраќање на парламентарната седница, Хоџа рече дека ставот на Европската Унија кон проширувањето останува еден од стратегиските приоритети на ЕУ, според него, и како потреба за поголема стабилност и безбедност на континентот.

„Нашите односи со Европската Унија и земјите членки никогаш не биле поблиски, поконкретни, посодржајни и поперспективни од денес. Во основата на овој однос природно стои процесот на преговори за членство, процес што, како што беше правилно кажано, е заснован врз заслуги, каде што конкретните резултати и вистинските реформи остануваат единствен критериум за оценување од страна на Европската Унија“, рече Хоџа.

Тој додаде дека Албанија ја консолидирала својата позиција како една од двете водечки земји во процесот на проширување на Западен Балкан, заедно со Црна Гора.

„Поддршката за интеграцијата на Западен Балкан останува широка и консолидирана. Секогаш и секаде кога се зборува за проширувањето за Западен Балкан, неизбежно се споменува и Албанија. Се споменува и нашата цел за затворање на преговорите до 2027 година и за членство во ЕУ до 2030 година“, рече шефот на албанската дипломатија.

Во меѓувреме, поранешниот министер за Европа и надворешни работи и претседател на Комисијата за Европа и надворешни работи во Собранието на Албанија, Игли Хасани, презентираше предлог-резолуција за процесот на европска интеграција, која се очекува да биде усвоена во текот на денешната парламентарна седница.