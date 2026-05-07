Министерот Муцунски го прими челникот на Советот на Европа во Скопје - На средбата е разговарано за европскиот пат на земјата, реформските процеси и поддршката на Советот на Европа за зајакнување на демократијата, владеењето на правото и човековите права

Министерот за надворешни работи и надворешна трговија на Северна Македонија, Тимчо Муцунски, го прими во Скопје генералниот секретар на Советот на Европа, Ален Берсе, на неговата прва официјална посета на Северна Македонија на ова ниво, јавува Анадолу.

Според изјавата на Муцунски на социјалните мрежи, на средбата се разговарало за европскиот пат на земјата, реформските процеси и поддршката на Советот на Европа за зајакнување на демократијата, владеењето на правото и човековите права.

Двете страни ја потврдија својата посветеност на принципите на Европската конвенција за човекови права и почитувањето на одлуките на Европскиот суд за човекови права.

На средбата се разменети мислења и за актуелните геополитички случувања, вклучително и за војната во Украина и претстојното претседателство на Северна Македонија со Комитетот на министри на Советот на Европа.