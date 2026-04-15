Министерот за одбрана на Хрватска не е загрижен за вооружувањето на Србија - „Не ме загрижува тоа што го прави Вучиќ. Тоа е негова држава и тој има легитимитет да носи одлуки за кои смета дека се потребни“

Министерот за одбрана на Хрватска, Иван Анушиќ, денес изјави дека не го загрижуваат најавите на претседателот на Србија, Александар Вучиќ, за дополнително вооружување на таа земја, јавува Анадолу.

„Не ме загрижува тоа што го прави Вучиќ. Тоа е негова држава и тој има легитимитет да носи одлуки за кои смета дека се потребни“, изјави Анушиќ на заедничката прес-конференција со неговиот албански колега Ермал Нуфи во Загреб.

Вучиќ претходно најави потпишување на „големи и важни договори“ за набавка на воена опрема, заедно со плановите за зголемување на производството на дронови и зајакнување на роботизацијата и дигитализацијата на војската.

Говорејќи за регионалната безбедност, Вучиќ оцени дека ситуацијата е посложена отколку на почетокот на годината, наведувајќи ги активностите за соработка меѓу Загреб, Тирана и Приштина.

Анушиќ ги отфрли тврдењата дека декларацијата за соработка меѓу Хрватска, Албанија и Косово претставува воен сојуз, истакнувајќи дека станува збор за иницијатива насочена кон зајакнување на стабилноста.

„Нашата доктрина се темели на одвраќање, а не на агресивно делување или предизвикување конфликти“, порача тој.

Министрите ја нагласија важноста на соработката меѓу двете земји, особено во рамките на НАТО, и истакнаа дека заедничка цел е зачувување на мирот и унапредување на евроатлантските интеграции во регионот.

Нуфи ја нарече соработката меѓу Хрватска и Албанија клучна за стабилноста на Југоисточна Европа, додавајќи дека двете земји делат исти ставови за безбедноста и европската перспектива на регионот.

За време на состанокот, посебно внимание беше посветено на зајакнување на соработката во областа на одбранбената индустрија, вклучувајќи го развојот на беспилотни летала и современи воени системи.

Анушиќ, исто така, ја повтори поддршката на Хрватска за европскиот пат на Албанија, како и за аспирациите на Косово за членство во Европската Унија и НАТО.

Тој додаде дека во наредниот период ќе бидат организирани средби на претставниците на одбранбените компании од Хрватска и Албанија со цел зајакнување на индустриската соработка, размена на технологии и заеднички настап на меѓународниот пазар, особено во сегментот на производството на дронови и напредни безбедносни системи.

Декларацијата за одбранбена соработка меѓу Хрватска, Албанија и Косово од март минатата година предизвика критики од Србија, а претседателот Александар Вучиќ оцени дека таквата соработка претставува закана и поттикнува трка во вооружувањето во регионот.