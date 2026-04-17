Министерот за одбрана на Албанија: „Ситуацијата во Косово е директно поврзана со безбедносната состојба на Албанија“ - Албанија стои рамо до рамо со Косово во неговото патување од ослободувањето и независноста, рече министерот за одбрана на Албанија, Нуфи

Министерот за одбрана на Албанија, Ермал Нуфи, изјави дека ситуацијата во Косово е директно поврзана со безбедносната состојба на неговата земја, јавува Анадолу.

Министерот за одбрана на Косово, Ејуп Маќедонци, го пречека со воена церемонија својот албански колега Ермал Нуфи во Приштина.

По средбата, министрите Маќедонци и Нуфи зборуваа на прес-конференција, каде што високо ги оценија односите Косово - Албанија во областа на одбраната.

Маќедонци изјави дека со албанскиот колега Нуфи разговарале за продлабочување на соработката во одбраната.

„Република Албанија продолжува да придонесува за зајакнување на Косовските безбедносни сили (ФСК) преку обуки, едукација на припадниците на ФСК во Албанија, тесна соработка, како и преку своето присуство во рамките на КФОР“, изјави Маќедонци.

Косовскиот министер рече дека ги разгледале и можностите за соработка во рамките на двете министерства за одбрана.

Тој исто така нагласи дека му е благодарен на Нуфи за поддршката на Косово во процесот на интеграција во НАТО и други организации, како и за регионалната соработка Косово - Албанија - Хрватска.

Во своето обраќање, Нуфи рече дека Албанија стои рамо до рамо со Косово во неговото патување од ослободувањето и независноста.

Тој информираше дека со косовскиот колега разговарале за продлабочување на соработката, особено во одбраната, и додаде дека на неодамнешните состаноци на високо ниво во Брисел, Албанија ја изразила загриженоста за безбедносната состојба во Косово.

„Ситуацијата во Косово е директно поврзана со безбедносната состојба на Албанија и секој развој или можни импликации во Косово носат загриженост и во Република Албанија во однос на безбедноста“, изјави Нуфи.