Медиуми: Пронајдени телата на уште тројца алпинисти од БиХ настрадани на руски Елбрус - Руските истражни органи поведоа предистражни проверки во врска со смртта на странските туристи

Телата на уште тројца алпинисти од Босна и Херцеговина, кои настрадаа за време на искачувањето на руската планина Елбрус, пронајдени се во текот на изминатиот викенд, јавија руските медиуми денес, пренесува Анадолу.

На 27 јули тимот за високопланинско трагање и спасување на Елбрус извести дека се пронајдени телата на уште тројца алпинисти.

Се подготвуваат за симнување, јави руската агенција ТАСС, пренесувајќи изјава од специјализираната единица на Министерството за вонредни ситуации, која е ангажирана во потрагата и спасувањето на алпинистите.

Седуммина алпинисти од Босна и Херцеговина на 24 јули тргнаа да се искачат на Елбрус, но по влошувањето на временските услови групата го загуби правецот на движење.

Еден член на групата успеа самостојно да се симне и да ги извести надлежните дека двајца алпинисти, на висина од околу 5.100 метри, се чувствувале лошо и починале. Нивните тела се пронајдени и евакуирани.

Спасувачите дополнително пронајдоа уште еден преживеан од групата, како и телата на другите тројца исчезнати алпинисти.

Од седумте членови на групата, петмина алпинисти настрадаа. Двајца преживеаја.

Руските истражни органи поведоа предистражни проверки во врска со смртта на странските туристи, наведува ТАСС и ја пренесува изјавата на Александар Јаковенко, претседател на Комисијата за класично планинарење на Руската планинарска федерација (РМФ), според која во изминатите два месеца 11 лица загинале при искачувањето на Елбрус.

Елбрус, висок 5.642 метри, е највисок врв на Русија и Европа, познат по исклучително тешките и често непредвидливи временски услови.