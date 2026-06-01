Макрон во посета на Подгорица, Милатовиќ ќе му го додели Орденот на Црна Гора

Претседателот на Црна Гора, Јаков Милатовиќ, ќе му го врачи на претседателот на Франција, Емануел Макрон, Орденот на Црна Гора, највисокото државно одликување на земјата, за време на неговата официјална посета на Црна Гора на 4 јуни, јавува Анадолу.

„Одлуката за доделување на Орденот претставува израз на највисока државна почит кон претседателот Макрон за неговиот личен придонес во зајакнувањето на односите меѓу Црна Гора и Франција, поддршката за европската перспектива на Црна Гора, како и посветеноста на вредностите на слободата, демократијата и европското единство“, соопштено е од Кабинетот на претседателот на Црна Гора.

Посебно значење на овој настан му дава фактот што Макрон воедно е и првиот претседател на Франција кој доаѓа во посета на Црна Гора.

„Претседателот Макрон е и првиот лидер на една од петте постојани членки на Советот за безбедност на Обединетите нации (СБОН) кој доаѓа во посета на Црна Гора.“

Неговата посета, на покана на Милатовиќ, се случува во момент кога Црна Гора е домаќин на Самитот Европска Унија и Западен Балкан, најголемиот дипломатски настан во современа Црна Гора.

Домаќинството на Самитот е потврда за новиот меѓународен кредибилитет на Црна Гора и резултат на силната дипломатска активност на Милатовиќ.

За време на неговиот мандат, Црна Гора ја посетија дури 14 лидери на држави членки на Европската Унија, што јасно покажува дека Црна Гора денес има повидлива и посилна позиција на европската сцена.

Црна Гора е во завршницата на европскиот пат и денес рамноправно учествува во разговорите за иднината на Европската Унија.

Токму затоа, Самитот во Тиват и посетата на Макрон претставуваат силна потврда на целта Црна Гора до 2028 година да стане следната членка на Европската Унија.

Врачувањето на Орденот на Црна Гора на Макрон претставува признание за државник кој дал значаен придонес во зајакнувањето на пријателството меѓу двете земји и поддршката на европската иднина на Црна Гора.

Орденот на Црна Гора им се доделува на претседатели на држави, највисоки лидери и лидери на меѓународни организации за исклучителни заслуги и придонес во развојот на пријателските односи со Црна Гора.