Курти: Односите на Косово со Турција се одлични

Вршителот на должноста премиер на Република Косово, Албин Курти изјави дека Косово и Турција имаат одлични односи, јавува Анадолу.

Курти, придружуван од вршителот на должноста министер за финансии, Хекуран Мурати, вршителката на должноста министер за индустрија, претприемништво, трговија и иновации, Мимоза Кусари-Лила, и вршителот на должноста заменик-министер за економија, Гетоар Мјеку, присуствуваше на појадокот организиран од Косовско-турската стопанска комора (OTKT).

Како што соопшти Канцеларијата на премиерот, во воведниот говор, Курти ѝ се заблагодари на Турција за нејзината континуирана поддршка за Република Косово, нагласувајќи дека односите меѓу двете земји се одлични.

Покрај растечката економска и трговска соработка со Турција, Курти со посебен акцент се осврна на развојот на одбранбената индустрија на Република Косово, поточно производството на муниција.

Покрај претставниците на Турско-косовската стопанска комора, предводена од Орџун Оздемир, на овој работен појадок присуствуваше и турскиот амбасадор во Приштина, Сабри Тунџ Ангили.