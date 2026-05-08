Курти бара од ЕУ на Косово да му додели статус на кандидат

Вршителот на должноста премиер на Косово, Албин Курти, побара од Европската Унија (ЕУ) да ѝ додели кандидатски статус на неговата земја, јавува Анадолу.

Курти, говорејќи на настан тој, исто така, побара да се отворат преговорите за членство со ЕУ.

„За Косово, Европската Унија не е далечна реалност или група стандарди што треба да се исполнат. Таа е природен дом на нашето општество, рамка на нашите реформи и иднина на нашите граѓани што веќе е избрана“, истакна Курти, додавајќи дека повеќе од 80 отсто од граѓаните го поддржуваат членството во ЕУ.

Курти рече дека неговата земја, исто така, е најбезбедна земја во регионот со најниско ниво на криминал.

Тој потсети дека на 15 декември 2022 година донеле историска одлука да аплицираат за членство во ЕУ.

„Вашето ветување е проширувањето. Нашето ветување се реформите и ние можеме и мора да ги реализираме и двете, ова е заедничка одговорност“, рече Курти.