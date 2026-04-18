Коњуфца од Анталија: Безбедноста е предуслов за стабилност, Косово се стреми кон искрена соработка на Балканот

Од Дипломатскиот форум во Анталија (ADF), вицепремиерот и министер за надворешни работи и дијаспора на Косово, Глаук Коњуфца, порача дека безбедноста останува главен предуслов за стабилност и просперитет во регионот на Западен Балкан, нагласувајќи ја потребата од подлабока регионална соработка и подобрена инфраструктурна поврзаност, јавува Анадолу.

Говорејќи на сесијата со колегите од регионот на темата: „Жнеење мир на Балканот: Дијалог, бизнис и поврзаност“, Коњуфца рече дека Косово го базира својот пристап на два главни принципа - зајакнување на партнерствата каде што постои волја за соработка и избегнување на ескалација на споровите при непријателско однесување.

„Косово покажа силни партнерства со соседните земји. Одлични односи со Албанија, Северна Македонија, Црна Гора, не се лесни со БиХ, а многу се комплицирани и тешки со Србија“, рече Коњуфца.

Осврнувајќи се на важноста на безбедноста, тој нагласи дека секој економски или инфраструктурен развој останува заложник ако безбедноста е загрозена. Во овој контекст, тој го спомена и влијанието на војната во Украина по руската агресија во 2022 година, опишувајќи ја како обид за уништување на држава, народ и европски вредности кои, според него, се бранат во Украина.

„Косово доживеа геноцид во 1999 година и не мислам дека која било друга земја сака мир и стабилност повеќе од мојата земја“, истакна Коњуфца.

Тој додаде дека иако Косово го ратификуваше договорот за укинување на визите со Босна и Херцеговина, имплементацијата сè уште не напреднала поради внатрешните блокади.

„Почнувајќи од Косово, можете да стигнете до Истанбул побрзо отколку до Сараево, иако растојанието е двојно подолго“, рече тој, користејќи го ова како пример за недостатокот на поврзаност во регионот.

Според него, визијата на Косово е Западен Балкан со слободна и фер соработка меѓу државите, со отстранување на бариерите и поефикасно регионално функционирање.

Коњуфца го претставува Косово на Дипломатскиот форум во Анталија, Турција, каде што се очекува да одржи серија средби со претставници на држави и меѓународни организации.