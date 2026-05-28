Косово ја презеде контролата врз железничките станици во Звечан и Лепосавиќ

Железничката инфраструктура на Косово „Инфракос“, со помош на припадници на косовската полиција, утринава им ги врати железничките станици во Звечан и Лепосавиќ на институциите на Косово, со поставување знаци „Железничка инфраструктура на Косово“ и државното знаме во овие институции, јавува Анадолу.

Полицајците во Звечан изјавија дека помагале во преземањето на контролата врз зградата на станицата, а, како што е познато, неколку службеници и полициски возила и понатаму се наоѓаат пред објектот.

Овие станици ги посетија вршителите на должност министри во Владата на Косово, Димал Баша, Џелал Свечла и Артане Ризваноли.

Свечла во изјавата за медиумите рече дека станува збор за преземање контрола врз уште една, како што ја нарече, „паралелна институција на Србија во Косово“, додавајќи дека е планирана и реконструкција на оваа станица.

„Ова е една од последните паралелни и нелегални институции на Србија во Косово и ќе продолжиме да дејствуваме доколку откриеме уште некои. Овој објект ќе биде дел од проектот за реконструкција на целата железничка мрежа на Косово“, нагласи Свечла.

Слично беше направено и во Лепосавиќ, каде што знакот на државното претпријатие и државното знаме беа поставени на железничката станица околу осум часот наутро.

Железничката инфраструктура во Звечан е дел од линијата 10 на коридорот Ориент/Исток - Среден дел, која се протега од Хани и Елезит до границата со Србија.

Железничката станица Звечан се наоѓа во северниот дел на Косово, но во моментов сегментот од линијата во ова подрачје (вклучително и делницата Митровица - Лешак) не е функционален за патнички услуги со кои управува Косово.