Косово: Судот осуди двајца учесници во „Бањска“ на доживотен затвор и еден на 30 години затвор - Основниот суд во Приштина донесе одлука за доживотен затвор за двајцата обвинети во случајот „Бањска“, Благоје Спасојевиќ и Владимир Толиќ, додека Душан Максимовиќ е осуден на 30 години затвор

Основниот суд во Приштина донесе одлука за доживотен затвор за двајцата обвинети во случајот „Бањска“, Благоје Спасојевиќ и Владимир Толиќ, додека Душан Максимовиќ е осуден на 30 години затвор, јавува Анадолу.

Обвинетите се осудени за вооружениот напад во селото Бањска, Општина Звечан, што се случи на 24 септември 2023 година, кога беше убиен полицаецот од Косовската полиција, Африм Буњаку.

Според пресудата, тие биле дел од група тешко вооружени Срби кои најпрво поставиле блокада на мостот во селото, а потоа ги нападнале полицајците кои пристигнале на местото за да го отстранат камионот од патот.

За време на нападот, покрај убиството на Африм Буњаку, беа ранети уште двајца полицајци.

Српската група, според правосудните органи, била предводена од поранешниот потпретседател на Српска листа, Милан Радоичиќ, кој е во бегство заедно со повеќето други обвинети.

- Министер Свечла: Сега останува Србија да биде одговорна -

Министерот за внатрешни работи, Џелал Свечла, изјави дека денешната одлука за доживотен затвор за двајца обвинети и 30 години затвор за третиот покажува дека сите вклучени во нападот од 2023 година треба да добијат максимални казни.

Тој нагласи дека нападот од 24 септември 2023 бил организирана операција со државна поддршка од Србија и побара таа да биде одговорна за нејзината политичка, финансиска и логистичка улога.

„Овој стандард мора да важи за секој член како дел од многу поширока мрежа од 45 идентификувани лица, без исклучок“, напиша министерот.

Тој додаде дека правдата за Бањска ќе биде завршена кога сите одговорни ќе бидат изведени пред лицето на правдата, на чело со Радоичиќ.

