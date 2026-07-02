- „Бугарија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија и ЕУ имаат просечна возраст од 44,7 години, а Косово 35,5 години“, изјави директорот на Агенцијата за статистика на Косово

Косово со најмлада просечна возраст на населението во споредба со земјите од регионот - „Бугарија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија и ЕУ имаат просечна возраст од 44,7 години, а Косово 35,5 години“, изјави директорот на Агенцијата за статистика на Косово

Косово има најмлада просечна возраст во споредба со многу земји од регионот и Европската Унија (ЕУ), соопшти Агенцијата за статистика на Косово (АСК), јавува Анадолу.

На конференцијата на АСК, на која присуствуваа и раководители на државни институции и претставници на меѓународни организации, беше истакнато дека од 42,2 години просечен животен век во 1950 година на територијата на Косово денес просечно се живее 78,2 години.

„Бугарија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија и ЕУ имаат просечна возраст од 44,7 години, а Косово 35,5 години. Тоа е трендот каде што се наоѓаме денес, но во иднина и ние ќе го следиме процесот на стареење. Косово сè уште има потенцијал што треба да се искористи навреме. Демографите тоа го нарекуваат ‘прозорец на можност’“, истакна директорот на АСК, Авни Кастрати.

Кастрати посочи дека во 1950 година просечниот животен век во Косово бил 42,2 години, во 1999 година 58,3 години поради војната, а денес е 78,2 години.

- Намалување на бројот на раѓања до 2060 година -

Тој предупреди дека до 2060 година се очекува значително намалување на бројот на новородени во Косово.

„Живородените деца од 21.500 во 2024 година ќе се намалат на само 7.000 во 2060 година. Ова е сигнал и аларм за сите институции, особено за образовните и другите сектори. Со овој пад ќе биде потребно сосема поинакво планирање во образованието, инфраструктурата и другите области“, изјави Кастрати.

АСК соопшти дека се објавени два извештаја – еден на национално ниво и еден за општините во Косово – кои ќе помогнат во планирањето на образованието, инфраструктурата, здравството, пазарот на труд, социјалната заштита и економијата.