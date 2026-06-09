- „Денес бараме одговорност од оние што имаа обврска да ја водат и да ја заштитат оваа институција. Молкот, доцнењата и недостигот на дејствување не се решение. Работниците заслужуваат одговори и заслужуваат плати“

Косово: Протест на вработените во државната телевизија - „Денес бараме одговорност од оние што имаа обврска да ја водат и да ја заштитат оваа институција. Молкот, доцнењата и недостигот на дејствување не се решение. Работниците заслужуваат одговори и заслужуваат плати“

Вработените во Радио-телевизија Косово (РТК) денес протестираа како реакција на нецелосната исплата на платите за месец јуни, јавува Анадолу.

Со пораки „Ги сакаме нашите плати“, „Не казнувајте го јавното информирање“ и „Ја бараме нашата плата“, трите синдикални организации заедно - Независниот синдикат на РТК, Синдикатот на работниците на РТК и Синдикалното здружение на Радио Косово - го изразија своето незадоволство од состојбата во јавниот радиодифузен сервис.

Тие побараа итна исплата на преостанатиот дел од платите и почитување на правата на работниците. Протестот беше поддржан и од Сојузот на независни синдикати на Косово, од каде што истакнаа дека секое доцнење или нецелосна исплата на платите директно ја загрозува економската сигурност и достоинството на работниците.

Претставникот на синдикатите, Ветон Ругова, изјави дека протестот е организиран за заштита на достоинството на вработените во РТК. Тој нагласи дека зад секој работник на РТК стои семејство и дека платата е средството со кое секој го издржува семејството и обезбедува егзистенција.

„Денес бараме одговорност од оние што имаа обврска да ја водат и да ја заштитат оваа институција. Молкот, доцнењата и недостигот на дејствување не се решение. Работниците заслужуваат одговори и заслужуваат плати“, рече Ругова.

Тој додаде дека ќе чекаат до петок за конкретна реакција и решавање на ситуацијата, но доколку дотогаш нема конкретни чекори од менаџментот и Одборот на РТК, од понеделник ќе продолжат со протести и други синдикални активности.

Минатиот петок вршителката на должноста генерален директор на РТК, Зана Спахиу, соопшти дека е реализирана делумна исплата на платите во износ од 50 отсто за сите категории вработени.

Во соопштението беше наведено дека преостанатиот дел од платите ќе биде исплатен во текот на оваа недела, додека Спахиу им се заблагодари на вработените за разбирањето, трпението и поддршката во текот на овој „предизвикувачки период за РТК“.