- „Разговаравме и за безбедносната состојба во регионот. Реториката што ги оправдува или релативизира злосторствата од 1990-тите години, како што се случува од страна на Србија, не е само провокација, туку е и неприфатлива...“

Косово и Франција потпишаа пет договори во областа на правдата, образованието и Медитеранските игри - „Разговаравме и за безбедносната состојба во регионот. Реториката што ги оправдува или релативизира злосторствата од 1990-тите години, како што се случува од страна на Србија, не е само провокација, туку е и неприфатлива...“

Косово и Франција потпишаа пет заеднички договори на церемонија на министерско ниво, јавува Анадолу.

Потпишувањето на договорите се одржа во Министерството за надворешни работи и дијаспора, каде што вршителот на должноста министер за надворешни работи, Глаук Коњуфца, го прими на средба францускиот министер за Европа, Бенжамен Хадад, кој престојува во посета на Косово.

Двајцата министри најпрво го потпишаа Писмото за намери за основање на Косовско-француска заедница за поддршка и организација на Медитеранските игри 2030, потоа Административниот договор за настава по француски јазик во Косово; Договорот за меѓусебна правна помош во кривични предмети; Договорот за екстрадиција и Договорот за кредит меѓу Косово и Француската агенција за развој за проектот за Медитеранските игри.

По потпишувањето на овие договори, вршителот на должноста министер Коњуфца изјави дека Франција од прогласувањето на независноста на Косово била и останува важен партнер на Косово и столб на проектот за европска интеграција.

Тој рече дека помошта на Франција за Медитеранските игри 2030 дава „нова димензија“. Коњуфца истакна дека улогата на Франција во изградбата на посилна Европа и развојот на Западен Балкан е незаменлива.

„Разговаравме и за безбедносната состојба во регионот. Реториката што ги оправдува или релативизира злосторствата од 1990-тите години, како што се случува од страна на Србија, не е само провокација, туку е и неприфатлива и неспоива со вредностите на цивилизацијата, мирот и демократијата и нема место во демократска Европа“, нагласи Коњуфца.

На крајот тој рече дека, како што вчера се обврза вршителката на должноста претседател Албулена Хаџиу, Косово останува солидарно со Франција и е подготвено да ѝ помогне додека се соочува со страшните пожари во близина на Бордо.

Францускиот министер Хадад, на својата прва официјална посета на Косово, изјави дека односите меѓу двете земји се долготрајни и континуирани.

„Силна, мирна и суверена Европа е Европа повторно обединета со целиот регион. Задоволен сум што во последните години работевме на зајакнување на билатералните односи. Денешната посета им дава нов импулс на овие односи. Многу сум задоволен што потпишавме пет сеопфатни договори за работа на позитивна агенда во рамките на билатералните односи. Овие договори се конкретни и имаат перспектива за долгорочна соработка“, нагласи Хадад.

Хадад рече дека заедно со него во Косово престојуваат и повеќе француски компании и претставници на бизнис-заедницата бидејќи „веруваат во соработката“ за зајакнување на економските односи меѓу двете земји.

Тој соопшти дека, меѓу другото, договорот меѓу Косово и Франција предвидува кредит од 60 милиони евра од Франција за реновирање на Студентскиот дом, со цел да служи за сместување на спортистите за време на Медитеранските игри.