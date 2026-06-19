- Грчкиот министер за надворешни работи порача дека Грција останува силен поборник за европската перспектива на Западен Балкан, потсетувајќи на Солунската агенда од 2003 година

Конаковиќ - Герапетритис: „Евроинтеграцијата на Западен Балкан ќе биде на врвот при грчкото претседавање со ЕУ“ - Грчкиот министер за надворешни работи порача дека Грција останува силен поборник за европската перспектива на Западен Балкан, потсетувајќи на Солунската агенда од 2003 година

Министерот за надворешни работи на Босна и Херцеговина, Елмедин Конаковиќ и министерот за надворешни работи на Грција, Јоргос Герапетритис во Сараево оценија дека билатералните односи меѓу двете земји се одлични и без отворени прашања, со заедничка определба за нивно натамошно зајакнување во областа на економијата, енергетиката, туризмот и европските интеграции, јавува Анадолу.

Конаковиќ ѝ се заблагодари на Грција за силната и континуирана поддршка на Босна и Херцеговина на нејзиниот пат кон Европската Унија, додека Герапетритис порача дека европската перспектива на Западен Балкан ќе биде меѓу приоритетите на грчкото претседателство со Европската Унија во втората половина на 2027 година.

За време на средбата особено беше истакнато дека од октомври ќе бидат обновени директните летови меѓу Атина и Сараево, што, како што беше оценето, треба дополнително да ги унапреди поврзаноста и размената на туристи.

- Јакнење на економската соработка -

Конаковиќ им се заблагодари на Грција и на министерот Герапетритис за поддршката преку иницијативите што ги собираат пријателите на Западен Балкан, нагласувајќи дека двете земји немаат отворени политички прашања, но дека постои значителен простор за зајакнување на економската соработка.

Тој истакна дека за време на разговорите биле разгледани можностите за обновување и зајакнување на директната авиолинија Сараево - Атина, со цел да се привлечат повеќе туристи и да се зајакне економската соработка меѓу двете земји, потсетувајќи дека меѓу нив постојат повеќе од 20 билатерални договори.

Говорејќи за европскиот пат на БиХ, Конаковиќ нагласи дека повеќе од 90 отсто од босанскохерцеговскиот извоз оди кон ЕУ и земјите кандидати, што, како што рече, дополнително го потврдува стратегиското значење на интеграциите.

Тој, исто така, предупреди на предизвиците во областа на енергетската безбедност, истакнувајќи дека БиХ во целост се потпира на руски гас и дека од 2028 година би можела да се соочи со сериозни предизвици во снабдувањето, поради што се разгледуваат алтернативни решенија во соработка со Грција.

- ЕУ-интеграциите на Западен Балкан, приоритет на грчкото претседателство -

Грчкиот министер за надворешни работи порача дека Грција останува силен поборник за европската перспектива на Западен Балкан, потсетувајќи на Солунската агенда од 2003 година.

Тој нагласи дека процесот на проширување на Европската Унија мора да добие нов политички замав и предупреди на значењето на стабилноста и дијалогот во регионот.

„Европската интеграција на Западен Балкан ќе биде на врвот на агендата на грчкото претседателство со Европската Унија во 2027 година“, рече Герапетритис, додавајќи дека Грција ќе обезбеди техничка и политичка поддршка за Босна и Херцеговина на нејзиниот европски пат.

- Јакнење на соработката и нови поврзувања -

Герапетритис ги истакна потенцијалите за унапредување на соработката во економијата, трговијата, инвестициите, енергетиката, туризмот, културата и образованието, нагласувајќи ја важноста на диверзификацијата и отпорноста на економиите.

Двајцата министри се согласија дека постои простор за поинтензивна соработка во сите наведени области, особено имајќи ја предвид географската положба и поврзувањето на пазарите на Европа и Медитеранот.

На крајот од средбата беше потврдено дека од октомври ќе бидат обновени директните летови Атина - Сараево, што беше оценето како важен чекор во зајакнувањето на билатералните односи, размената на туристи и економската поврзаност меѓу двете земји.