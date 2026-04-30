Командантот на КФОР: Турција е меѓу главните придонесувачи во мисијата на НАТО на Косово - „Продолжуваме да бидеме придонесувач и давател на стабилност“

Командантот на мисијата на НАТО во Косово (КФОР), генерал-мајор Озкан Улуташ, изјави дека Турција е меѓу водечките земји што придонесуваат за мисијата, истакнувајќи дека турскиот персонал служи на повеќе оперативни нивоа за поддршка на безбедноста и стабилноста во Косово.

Во изјава за Анадолу во седиштето на НАТО во Брисел, Улуташ рече дека КФОР ја продолжува својата мисија во Косово согласно со резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на Обединетите нации, со примарна цел одржување безбедна средина и обезбедување слобода на движење.

Нагласувајќи ја важноста на присуството на КФОР за регионалната стабилност, Улуташ посочи дека мисијата работи во координација со клучните чинители, вклучително Косовската полиција, Вооружените сили на Србија, Мисијата на ЕУ за владеење на правото во Косово (ЕУЛЕКС) и други меѓународни фактори.

Тој напомена дека КФОР одржува блиски контакти и со претставниците на заедниците и граѓанските организации низ цело Косово, што позитивно придонесува за стабилноста и слободата на движење на теренот.

- „Продолжуваме да бидеме придонесувач и давател на стабилност“ -

Зборувајќи за ефектите од фактот што во Косово сè уште не е избран претседател, Улуташ рече: „Безбедносната средина во Косово во моментов е мирна. Не можеме да кажеме дека целосно е достигната стабилна средина. Главната причина за тоа е што сè уште постојат нерешени прашања. Во овој контекст, изборите во внатрешната политика не влијаат директно на безбедносната состојба.“

Тој нагласи дека КФОР продолжува да дејствува според мандатот на ОН со силно и флексибилно присуство низ Косово, внимателно следејќи го развојот на настаните преку своите капацитети за свесноста на ситуацијата и тимовите за врски вградени во локалните заедници.

„Продолжуваме да бидеме придонесувач и давател на стабилност“, рече тој, истакнувајќи дека политичкиот напредок останува од суштинско значење за решавање на отворените прашања, особено преку дијалогот меѓу Белград и Приштина со посредство на ЕУ.

- „Турција придонесува за КФОР на секое ниво“ -

Коментирајќи ја улогата на Турција во рамките на КФОР, Улуташ изјави дека Анкара останува меѓу најголемите придонесувачи на сите оперативни нивоа.

„Нашата земја е меѓу земјите со најголем придонес во КФОР. Имаме персонал и на ниво на штаб и во тимовите за мониторинг на терен“, рече тој.

Тој додаде дека Турција, исто така, има пешадиска чета распоредена на терен која врши патролни активности и надзор. Покрај военото присуство, Улуташ го истакна и ангажманот на Турција во активностите за цивилно-воена соработка.

„Постојат и активности што се спроведуваат во рамките на цивилно-воената соработка, со директен ангажман со локалното население. Нашите војници дејствуваат со голема видливост на терен, професионално и дисциплинирано, добро обучени и опремени според високи стандарди“, рече тој.

„Турција придонесува за КФОР на секое ниво“, додаде Улуташ.

- „Привилегија е да се служи двапати“ -

Улуташ го опиша своето второ назначување за командант на КФОР како привилегија, потсетувајќи дека ја презел командата во септември 2023 година, во период одбележан со безбедносни инциденти.

„Оттогаш не сме биле сведоци на слични инциденти, што е позитивно. Ги продолжуваме нашите напори за одржување на оваа средина“, рече тој.

- Регионалната улога на КФОР -

Истакнувајќи ја пошироката улога на НАТО на Балканот, Улуташ рече дека регионот има стратегиско значење за Алијансата.

„КФОР не само што придонесува за безбедноста во Косово, туку и за стабилноста во целиот балкански регион, што за возврат ја поддржува стабилноста во евроатлантската област“, заклучи тој, додавајќи дека одлуките за иднината на КФОР ги носи Северноатлантскиот совет на НАТО врз основа на условите на теренот.