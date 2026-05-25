Кина подготвена да ја продлабочи соработката со Србија и да го зајакне стратегиското партнерство

Кинескиот премиер Ли Ќијанг денес за време на средбата со српскиот претседател Александар Вучиќ изјави дека Кина е подготвена да продолжи да ја зајакнува соработката со Србија и да биде сигурен партнер заснован на меѓусебно пријателство, јавува Анадолу.

Ли истакна дека Пекинг придава големо значење на одбележувањето на 10-годишнината од сеопфатното стратегиско партнерство меѓу двете земји, нагласувајќи дека интензивните контакти на највисоко ниво во претходните години придонеле за понатамошен развој на билатералните односи.

Тој додаде дека кинескиот претседател Си Ѓинпинг подоцна во текот на денот ќе ги претстави плановите за понатамошно градење заедница со заедничка иднина меѓу Кина и Србија.

„Кина е подготвена да продолжи да работи со Србија како партнер на меѓусебно пријателство, заеднички да ги заштитиме нашите интереси и да ја продлабочиме соработката во различни области, со цел нашите односи да придонесат за модернизација и да донесат поголеми придобивки за нашите народи“, рече Ли.

Вучиќ на средбата истакна дека Србија ја гледа Кина како искрен и сигурен пријател, нагласувајќи дека Пекинг доследно го почитува меѓународното право и Повелбата на Обединетите нации.

„Ова е она што Србија многу го цени и зошто секогаш ќе ја имате нашата поддршка, особено по прашањето за принципот 'една Кина' и клучните прашања од надворешната политика“, рече Вучиќ.

Тој нагласи дека двете земји одбележуваат 70 години пријателски односи, кои ги опиша како „челично пријателство“, особено потврдено во тешки времиња.

Вучиќ, исто така, нагласи дека Србија се восхитува на економскиот развој на Кина, особено во областите на модерната технологија, вештачката интелигенција и роботиката, и изрази очекување дека соработката во овие сектори ќе биде дополнително унапредена.