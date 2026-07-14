- Хоти, обраќајќи ѝ се на српската министерка, рече: „Твојот идеолошки татко, Милошевиќ, го проба истото тоа во Косово, но заврши пред меѓународната правда, додека Србија го напушти Косово со подвиена опашка“

Изјавата на српската министерка дека „во 1998 година етнички би го исчистила Косово“, предизвика реакции во Косово - Хоти, обраќајќи ѝ се на српската министерка, рече: „Твојот идеолошки татко, Милошевиќ, го проба истото тоа во Косово, но заврши пред меѓународната правда, додека Србија го напушти Косово со подвиена опашка“

Изјавата на српската министерка за јавна администрација и локална самоуправа во Владата на Србија, Снежана Пауновиќ, која изјави дека „ако била на местото на Слободан Милошевиќ во 1998 година, етнички би го исчистила Косово“, предизвика реакции од косовските власти, јавува Анадолу.

Министерот за труд, семејство и вредности на Ослободителната војска на Косово, Андин Хоти, изјави дека оваа изјава покажува оти Србија не се ослободила од геноцидната идеологија.

Хоти, обраќајќи ѝ се на српската министерка, рече: „Твојот идеолошки татко, Милошевиќ, го проба истото тоа во Косово, но заврши пред меѓународната правда, додека Србија го напушти Косово со подвиена опашка“.

„Одговорот на народот на Косово, на Ослободителната војска на Косово и на демократскиот свет е познат. Косово остана слободно. Милошевиќ заврши како воен злосторник и денес јаде земја. Секој што денес повикува на етничко чистење не е само закана за Косово. Тој е доказ дека Србија сѐ уште не се ослободила од геноцидната идеологија на Милошевиќ и од криминалната политика што донесе војни, масакри и историски срам“, напиша Хоти.

- „Соочувањето со минатото останува предуслов за градење доверба и одржлив мир во регионот“ -

Исто така, Институтот за злосторствата извршени за време на војната, во реакција на социјалните мрежи, соопшти дека „соочувањето со минатото останува предуслов за градење доверба и одржлив мир во регионот“.

„Изјавата на Снежана Пауновиќ, министерка во Владата на Србија, која изјави дека ако била на местото на Слободан Милошевиќ, етнички би го ‘исчистила Косово’, повторно го насочува вниманието кон континуитетот на еден дискурс поврзан со политиките одговорни за војната, етничкото чистење и злосторствата против човештвото извршени во Косово“, се наведува во реакцијата.

Според Институтот, „злосторствата извршени во текот на 1998-1999 година биле предмет на меѓународни судски процеси, при што политички, воени и полициски лидери од највисоко ниво на режимот на Милошевиќ беа прогласени за виновни за злосторства во Косово“.

Поранешниот претседател на Југославија, Слободан Милошевиќ, беше главната фигура на српскиот режим за време на војната во Косово. Тој беше обвинет од Хашкиот трибунал за воени злосторства и злосторства против човештвото, но почина на 11 март 2006 година пред да заврши судскиот процес против него.

За време на војната во Косово се смета дека биле убиени повеќе од 13 илјади лица, околу еден милион Албанци биле протерани од своите домови, додека судбината на повеќе од 1.500 исчезнати лица од периодот на војната и понатаму останува непозната.