Заменик-премиерот на Косово, Дамка: Турција има конструктивна улога на Балканот - „Благодарение на блиските пријателски односи на нашите претседатели, министри за надворешни работи и министри, денес на Балканот нема криза“, рече Фикрим Дамка

Заменик-премиерот на Косово, Фикрим Дамка, изјави дека регионот на Балканот е чувствителна зона, бидејќи е регион каде што се Босна и Херцеговина, Србија и Косово, јавува Анадолу.

„Затоа, во рамките на овој регион секогаш може да се создаде средина што може да прерасне во криза. Поради тоа Турција секогаш има конструктивна улога со лидерите тука. Благодарение на блиските пријателски односи на нашите претседатели, министри за надворешни работи и министри, денес на Балканот нема криза“, рече Дамка.

Заменик-премиерот на Косово, Дамка, одговори на прашањата на Анадолу во Анталија, на маргините на 5-тиот Форум за дипломатија во Анталија (ADF).

Потсетувајќи дека Турција е една од првите земји што го признале Косово, Дамка рече дека сите институции на Турција имаат многу добри односи со Косово.

„Кога зборуваме за односите меѓу двете земји, изгледа како да зборуваме за односите меѓу две братски земји“, рече Дамка, додавајќи дека во Турција живеат голем број Косовци, додека во Косово живеат турски државјани и турски сонародници.

Нагласувајќи дека во последно време односите меѓу Турција и Косово се фокусирани на две главни области, Дамка рече дека една од нив е одбранбената индустрија, додека другата се економските односи.

„Нашите односи во одбранбената индустрија покажуваат конкретни примери. Еден од нив е фабриката за муниција што ќе се изгради во Косово во соработка со машинската и хемиската индустрија. Исто така, сите наши соработки во одбранбената индустрија се интензивирани во овој период“, рече Дамка.

Тој рече дека меѓу двете земји постојат односи и во економската, културната и спортската област.

Нагласувајќи дека ова е негово петто учество на Форумот за дипломатија, Дамка изјави: „Форумот секој ден сѐ повеќе расте и станува важен центар. Всушност, станува центар на дипломатијата. Се одржуваат добри средби и покрај тоа, имаме можност да видиме лидери кои даваат важни изјави. Ова ќе ни го прошири видикот, ќе ја развие нашата соработка и, среќавајќи се со министри од различни земји, можеме да го претставиме Косово и да преземеме чекори за развој на односите“.

Дамка ги поздрави и им се заблагодари на сите кои придонеле во организацијата на форумот. Тој уште еднаш рече дека регионот на Балканот е чувствителен.

„Тоа е регион каде што се Босна и Херцеговина, Србија и Косово. Затоа, во рамките на овој регион секогаш може да се создаде средина што може да прерасне во криза. Поради тоа Турција секогаш има конструктивна улога со лидерите тука. Благодарение на блиските пријателски односи на нашите претседатели, министри за надворешни работи и министри, денес на Балканот нема криза. За тоа да не се случи, дипломатијата на Турција секогаш вложува напори. Верувам дека оваа конструктивна улога на Турција на Балканот ќе продолжи. Чекорите што Турција ги презеде за зачувување на стабилноста се одлични за нас“, рече Дамка.