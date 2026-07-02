- Калас укажа на засилената динамика во регионот, наведувајќи го тековниот напредок во процесот на пристапување во ЕУ на Црна Гора и Албанија, како и новоотпочнатите преговори со Украина и Молдавија

ЕУ повика на брзи реформи во БиХ, предупреди дека сегашниот поволен момент за проширување нема да трае вечно - Калас укажа на засилената динамика во регионот, наведувајќи го тековниот напредок во процесот на пристапување во ЕУ на Црна Гора и Албанија, како и новоотпочнатите преговори со Украина и Молдавија

Шефицата на дипломатијата на Европската Унија (ЕУ), Каја Калас, денес ги повика лидерите во Босна и Херцеговина да ги забрзаат реформите неопходни за членство во Унијата, предупредувајќи дека сегашниот поволен момент за проширување можеби нема да трае вечно, јавува Анадолу.

Говорејќи за време на посетата на припадниците на ЕУФОР „Алтеа“ во рамките на мисијата на ЕУ, Калас рече дека одржливите реформи остануваат „најбрз и најефективен начин“ за унапредување на процесот на пристапување, нагласувајќи дека политичкиот напредок е суштински за европската иднина на земјата.

Таа нагласи дека членството во ЕУ и понатаму е најголема гаранција за стабилност и заштита од политичка неизвесност и надворешно мешање, додавајќи дека иднината на Босна и Херцеговина е во Европската Унија.

„Ќе продолжиме да ја поддржуваме Босна и Херцеговина на секој чекор од патот, но напредокот зависи од изборите што се прават овде“, додаде Калас, истакнувајќи дека доцнењето во спроведувањето на договорените реформи веќе ја чинело земјата значителни средства од ЕУ и дека постои ризик од натамошни загуби доколку напредокот запре.

Според Калас, Босна и Херцеговина изгубила 108 милиони евра поддршка од ЕУ поради неисполнети реформски обврски, а дополнителни 370 милиони евра се доведени во прашање.

Калас укажа и на засилената динамика во регионот, наведувајќи го тековниот напредок во процесот на пристапување во ЕУ на Црна Гора и Албанија, како и новоотпочнатите преговори со Украина и Молдавија, предупредувајќи дека Босна и Херцеговина „не смее да си дозволи да остане зад другите“.