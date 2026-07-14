- „Таквите изјави се спротивни на вредностите на човечкото достоинство, помирувањето, одговорноста и добрососедските односи врз кои е изградена Европската Унија“, изјави Хипер

ЕУ: Во Европа нема место за реторика што го оправдува етничкото чистење - „Таквите изјави се спротивни на вредностите на човечкото достоинство, помирувањето, одговорноста и добрососедските односи врз кои е изградена Европската Унија“, изјави Хипер

Претставници на Европската Унија (ЕУ) реагираа на изјавите на српската министерка Снежана Пауновиќ за етничко чистење во Косово, јавува Анадолу.

Портпаролката на ЕУ, Анита Хипер, запрашана за изјавите на српската министерка, упати јасна порака до сите што користат дискриминаторска реторика и ги оправдуваат воените злосторства.

„Клучен принцип е дека во Европа не треба да има и нема место за реторика што го оправдува или промовира етничкото чистење. Таквите изјави се спротивни на вредностите на човечкото достоинство, помирувањето, одговорноста и добрососедските односи врз кои е изградена Европската Унија“, изјави Хипер.

Иако поминаа речиси три години без ниедна средба на највисоко политичко ниво, процесот на нормализација на односите останува во центарот на ангажманот на европските претставници во регионот. Дури и неодамна Европската комисија оцени дека Србија конструктивно учествува во дијалогот.

Таа рече дека изјавите на српската министерка, исто така, се спротивни на обврските што Србија ги презела во рамките на дијалогот меѓу Косово и Србија, кој се води со посредство на ЕУ за нормализација на односите.

„Затоа очекуваме сите лидери да постапуваат одговорно, да се воздржат од запалива реторика и да придонесат за создавање клима на доверба и регионална стабилност“, изјави Хипер.

Српската министерка за јавна администрација и локална самоуправа во Владата на Србија, Пауновиќ, изјави дека „ако била на местото на Слободан Милошевиќ во 1998 година, етнички би го исчистила Косово“.

Министерот за труд, семејство и вредностите на Ослободителната војна на Косово, Андин Хоти, како одговор на изјавата, на српската министерка ѝ порача дека и „твојот идеолошки татко, Милошевиќ, го проба тоа во Косово, но заврши пред меѓународната правда, додека Србија го напушти Косово со свиткана опашка“.

Исто така, реакција од Косово пристигна и од Институтот за злосторствата извршени за време на војната, од каде што порачаа дека „соочувањето со минатото останува предуслов за градење доверба и одржлив мир во регионот“.