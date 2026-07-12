- Оваа година во брак стапија Александар Пендароски и Мартина Михајлова

Една од најавтентичните свадбени традиции на Балканот, Галичката свадба се негува со векови - Оваа година во брак стапија Александар Пендароски и Мартина Михајлова

Галичката свадба, една од најавтентичните свадбени традиции на Балканот со историја долга стотици години, која секоја година се одржува во планинското село Галичник, и оваа година понуди живописни сцени, јавува Анадолу.

Галичката свадба, најавтентичната свадбена традиција на Балканот, се смета за едно од најзначајните културни наследства на земјата.

Голем број посетители од различни делови на земјата и од странство беа сведоци на оваа церемонија, на која младоженецот и невестата се венчаваат според традиционалните галички обичаи.

Фотографија : Medin Nuredini/AA

На церемонијата присуствуваа и претседателката на Северна Македонија, Гордана Сиљановска-Давкова, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше Онер Јакупоски, како и претставници од различни државни институции и организации.

- Настанот трае три дена -

Манифестацијата, која започна на 10 јули под покровителство на Претседателството на Северна Македонија и со поддршка на Министерството за култура и туризам, ќе заврши денес.

Оваа година во брак стапија Александар Пендароски и Мартина Михајлова. Свадбата започна со традиционалните звуци на тапани и зурли.

Фотографија : Medin Nuredini/AA

По традиционалното бричење на младоженецот во селото, неговите најблиски се собраа формирајќи свадбена поворка. Во шарени носии, поворката се движеше низ селските улици, меѓу камените куќи, до домот на невестата, придружена од звуците на тапани и зурли.

За Александар и Мартина беше организирана и верска венчавка во селската црква.

На традиционалната свадба што се одржа на плоштадот, фолклорните танци и ора со голем интерес беа следени од присутните гости.

Оваа вековна свадбена традиција како фестивал се организира од 1963 година.