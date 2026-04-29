Демонстранти во Србија повикаа на бојкот на Евровизија поради учеството на Израел

Група демонстранти во главниот град на Србија, Белград, во вторникот повикаа на бојкот на Изборот за песна на Евровизија поради учеството на Израел во натпреварот, јавува Анадолу.

Собирајќи се пред седиштето на јавниот радиодифузен сервис на Србија, Радио-телевизија Србија (РТС), демонстрантите тврдеа дека вклученоста на Србија во натпреварот за избор на песна би претставувало поддршка за дејствијата на Израел против Палестинците.

Групата ги повика српските власти да го бојкотираат настанот и побара од РТС да го откаже своето учество на натпреварот.

За време на демонстрациите, учесниците вееја палестински знамиња.

Во писменото соопштение, организаторите истакнаа дека наместо да учествува на Евровизија, Србија треба да ѝ посвети програма на Палестина.

Неколку земји, меѓу кои Словенија, Шпанија, Холандија, Ирска и Исланд, веќе го најавија своето повлекување од Изборот за песна на Евровизија во 2026 година по вклучувањето на Израел.