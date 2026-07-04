- Охрид, една од омилените туристички дестинации на Балканот, кој го има едно од најстарите и најдлабоките езера во Европа, како и во претходните години, и оваа година е меѓу најпосетуваните места од туристите во регионот

Градот Охрид, кој е на листата на светско наследство на УНЕСКО, ги привлекува посетителите во летната сезона - Охрид, една од омилените туристички дестинации на Балканот, кој го има едно од најстарите и најдлабоките езера во Европа, како и во претходните години, и оваа година е меѓу најпосетуваните места од туристите во регионот

Градот Охрид, еден од најважните туристички центри во Северна Македонија, нарекуван „бисерот на земјата“ и впишан на листата на светско наследство на УНЕСКО, ги привлекува посетителите во летната сезона, јавува Анадолу.

Охрид, една од омилените туристички дестинации на Балканот, кој го има едно од најстарите и најдлабоките езера во Европа, како и во претходните години, и оваа година се издвојува како едно од најпосетуваните места од туристите во регионот.

Со сончевите зраци што создаваат блесоци на површината на езерото, галебите, тесните калдрмисани улички, историските куќи и верските објекти на различни религии, Охрид им нуди различни можности на туристите од сите возрасти и од различни земји.

Фотографија : Umeys Sulejman/AA

Во Охрид можат да се практикуваат активности како параглајдерство, прошетки со брод и посети на историски локалитети. Покрај различните видови балканска кујна, тука се нуди и охридската пастрмка, која е меѓу најбараните специјалитети.

Со својата архитектура, која носи и траги од османлискиот период, Охрид е на врвот на листата на најпосетувани места од турските туристи во земјата.

- Историските градби ги носат посетителите на патување низ времето -

Охрид, со своите историски куќи и верски објекти што опстојуваат со векови, ги носи посетителите на патување низ времето.

Фотографија : Umeys Sulejman/AA

Еден од најиконичните историски објекти во земјата и градот, црквата „Свети Јован Канео“, за која се смета дека е изградена во 13 век и носи карактеристики од ранохристијанскиот период, со Охридското Езеро во заднина нуди достојна глетка за разгледница.

Меѓу џамиите од османлискиот период во старата чаршија на градот се наоѓа и охридската Али-пашина џамија. Џамијата, изградена во 1573 година од Сулејман-паша, беше реставрирана од Генералната дирекција за вакафи и повторно отворена за молитва во 2019 година.

- „Туркиш ерлајнс“ лета четири пати неделно до Охрид -

„Туркиш ерлајнс“, до 4 октомври оваа година, четири пати неделно организира летови на релација Истанбул - Охрид - Истанбул.

Единствениот аеродром во градот, Аеродромот „Свети Апостол Павле“ Охрид, се наоѓа на околу 10 километри од центарот на Охрид.

Цената за такси-превоз меѓу аеродромот и центарот на градот изнесува 12 евра.

​​​​​​​Покрај прошетките со брод по Охридското Езеро, постои и можност за изнајмување велосипеди, со дневни цени што се движат од 10 до 60 евра.