Дубровник домаќин на светските претставници на 19-тиот форум во Дубровник

- Овогодишното издание на Форумот воедно одбележува 20 години од денот на започнувањето на конференцијата, која во 2006 година започна под називот Самит Хрватска

Градот Дубровник домаќин на светските претставници на 19. Дубровник форум - Овогодишното издание на Форумот воедно одбележува 20 години од денот на започнувањето на конференцијата, која во 2006 година започна под називот Самит Хрватска

Во Дубровник денеска започнува 19. издание на Дубровник форум, меѓународна конференција, под назив „Ера на мултиполарност: Многу насоки, една иднина“, која во текот на два дена ќе собере високи официјални претставници, претставници на меѓународни организации, научната заедница, бизнисот и граѓанското општество од голем број земји во светот, јавува Анадолу.

Овогодишното издание на Форумот воедно одбележува 20 години од денот на започнувањето на конференцијата, која во 2006 година започна под називот Самит Хрватска.

Во фокусот на дискусиите се промените на глобалниот поредок, безбедноста и одбраната, енергетската отпорност, вештачката интелигенција, клучните суровини, економската поврзаност, поморската безбедност, како и предизвиците на Западен Балкан, во Африка и во Азиско-пацифичкиот Регион.

Посебно внимание е посветено на соработката на Медитеранот, во контекст на хрватското претседавање со групата ЕУ МЕД9 (EU MED9) и Иницијативата на трите мориња.

Организаторите истакнуваат дека овогодишниот форум го става нагласокот на клучните геополитички промени и зајакнувањето на меѓународната безбедност и стабилност, додека панелите ќе ги опфатат темите од енергетската отпорност и миграциската политика до влијанието на вештачката интелигенција врз дипломатијата и општеството.

Како вовед во главната програма се одржува и првиот Младински форум во Дубровник под мотото „Поврзување на морињата, градење на иднината“, кој собра 30 млади експерти од повеќе од 20 земји.

На отворањето на собирот учесниците беа поздравени од хрватскиот министер за наука и образование Радован Фукс и државниот секретар Франо Матушиќ, кои ја истакнаа важноста од вклучувањето на младите во решавањето на глобалните предизвици и обликувањето на идните меѓународни политики.

Во текот на петдневната програма, учесниците на Младинскиот форум ќе ги претстават предлозите и препораките за одговор на современите меѓународни предизвици.

Дубровник форумот и оваа година ја потврдува улогата на Хрватска како домаќин на еден од најзначајните меѓународни дипломатски собири во регионот, собирајќи светски официјални претставници и експерти околу прашања од глобално значење.

