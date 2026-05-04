- „Парламентите на земјите членки на ЕУ и Европскиот парламент играат клучна и неопходна улога во процесот на проширување...“

Гаши од Копенхаген: Европа станува посилна со отворање кон земјите што ги прифаќаат нејзините стандарди - „Парламентите на земјите членки на ЕУ и Европскиот парламент играат клучна и неопходна улога во процесот на проширување...“

Претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, Африм Гаши, денес истакна дека Европа станува посилна кога ги отвора своите врати за земјите кои се подготвени да ги прифатат нејзините стандарди, пренесува Анадолу.

Гаши присуствува на Конференцијата на спикери на парламенти на земјите членки на Европската Унија (ЕУ) и на земјите кандидати за членство што се одржува во Копенхаген, на 4 и 5 мај 2026 година, на темата „Европа во променливиот светски поредок: безбедност, проширување и улогата на парламентарната соработка“.

Според соопштението на Собранието на РСМ, во воведното обраќање на темата е нагласено дека проширувањето на ЕУ е и стратегиска неопходност и политичка цел, која бара од земјите кандидати да исполнат строги стандарди за да обезбедат стабилност, демократија и кредибилитет.

Исто така, потенцирано е дека иако проширувањето на членството го зајакнува влијанието на ЕУ, тоа го комплицира донесувањето одлуки, правејќи ја постепената интеграција и можните реформи на гласањето неопходни за одржување на ефикасноста и демократскиот легитимитет.

Гаши во своето обраќање рече дека проширувањето останува еден од најголемите успеси на Унијата - моќна инвестиција во мирот, стабилноста и просперитетот низ целиот континент.

„Се покажа дека Европа станува посилна кога ги отвора своите врати за нациите кои се подготвени да ги прифатат нејзините стандарди“, рече Гаши и посочи дека процесот за влез во ЕУ е сложен и долготраен и бара сериозни и постојани промени во општеството, што заедно со годините одложувања, менувањето на критериумите и растечкиот скептицизам во рамките на Унијата предизвикале замор и фрустрација.

Тој нагласи дека посветеноста на Северна Македонија останува цврста, која бара процес за напредок кој е правичен, предвидлив и заснован на заслуги.

„Парламентите на земјите членки на ЕУ и Европскиот парламент играат клучна и неопходна улога во процесот на проширување. Преку активна меѓупарламентарна соработка, споделување на експертиза и градење доверба, вашите парламенти ни обезбедуваат витална и практична поддршка нам, земјите кандидатки. Ве сметаме за суштински партнери на нашето патување кон пристапување во ЕУ, бидејќи активно го поддржувате усвојувањето на правилата на ЕУ и зајакнувањето на нашите демократски институции“, истакна Гаши во обраќањето.

Тој ги поздрави внатрешните реформи на Унијата, и порача дека тие не смеат да станат причина за одложување на проширувањето. Изрази надеж дека ЕУ ќе одговори на новите геостратегиски околности „со визија и одлучност, правејќи го понатамошното проширување камен-темелник на својата иднина“.