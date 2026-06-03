- „Во време на штетни влијанија во регионот, јасната и длабоко вкоренета европска ориентација на Косово треба да се гледа како вредност за самата Европска Унија“

В. д. претседателката на Косово до Кошта: Остануваме посветени на интеграциски процес кој ги вреднува заслугите - „Во време на штетни влијанија во регионот, јасната и длабоко вкоренета европска ориентација на Косово треба да се гледа како вредност за самата Европска Унија“

Вршителката на должноста претседател на Република Косово, Албулена Хаџиу, го прими на средба претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта, во рамки на неговата посета на Западен Балкан и пред Самитот Европска Унија – Западен Балкан, што ќе се одржи во Тиват, јавува Анадолу.

Кабинетот на претседателката на Косово соопшти дека за време на средбата, Хаџиу му се заблагодарила на Кошта за континуираното внимание на Европскиот совет кон регионот, нагласувајќи дека за Косово членството во ЕУ останува стратегиска определба, политички избор на граѓаните и долгорочен државен интерес.

Хаџиу истакна дека Косово останува едно од најпроевропските општества во регионот и дека за неговите граѓани ЕУ претставува заедница на демократија, владеење на правото, мир и достоинство.

„Во време на штетни влијанија во регионот, јасната и длабоко вкоренета европска ориентација на Косово треба да се гледа како вредност за самата Европска Унија“, изјави Хаџиу.

На средбата се разговараше за европскиот пат на Косово, потребата од унапредување на процесот на интеграција, како и за важноста од спроведувањето на реформите поврзани со Планот за раст за Западен Балкан. Хаџиу нагласи дека Косово го гледа овој План како конкретна можност за економски развој, приближување кон заедничкиот европски пазар и директни придобивки за граѓаните.

Шефот на Европскиот совет Кошта истакна дека прашањата поврзани со интеграцијата во ЕУ и спроведувањето на Планот за раст бараат меѓупартиска согласност и национален консензус во Косово, надвор од политичките и партиските разлики. Во таа насока, според соопштението, Хаџиу нагласила дека Косово останува посветено на унапредување на европската агенда преку реформи, институционална координација и тесна соработка со ЕУ.

Хаџиу додаде дека Косово покажало посветеност кон демократијата, владеењето на правото, основните права и соработката со Европската Унија и останува посветено на интеграциски процес кој ги вреднува заслугите, исполнувањето на критериумите и напредокот на Косово.

На средбата се разговараше и за развојот во регионот, важноста на безбедноста и стабилноста, како и за потребата европската перспектива на Западен Балкан да биде проследена со конкретни, правични и еднакви чекори за сите земји што ги спроведуваат реформите и ги почитуваат европските вредности.