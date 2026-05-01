Вучиќ: Србија ќе се бори против влезот на Косово во НАТО - Српскиот претседател рече дека е запознаен со иницијативата на тројца американски конгресмени до Претставничкиот дом за интеграција на Косово во НАТО

Српскиот претседател Александар Вучиќ денес изјави дека Србија ќе се бори против обидите Косово да стане членка на НАТО, истакнувајќи дека четири земји членки на Алијансата не ја признаваат неговата независност, јавува Анадолу.

Говорејќи во Панчево, Вучиќ рече дека е запознаен со иницијативата на тројца американски конгресмени до Претставничкиот дом за интеграција на Косово во НАТО.

„Разговараме со нив и се надеваме дека ова нема да се случи. Ќе се бориме да спречиме нешто вакво да се случи. Не заборавајте дека има четири земји членки на НАТО кои не го признале Косово. Не гледам како ова би можело лесно да помине, но да почекаме и да видиме“, рече Вучиќ.

Тој додаде дека Приштина, како што наведе, се обидува да постигне поблиска соработка со НАТО преку неговите членки како што се Хрватска и Албанија.

Вучиќ ја даде изјавата за време на посетата на Панчево, каде што присуствуваше на отворањето на центар за обука за двојно и доживотно образование во Машинското училиште „Панчево“.

Коментирајќи ги медиумските јавувања за наводна соработка помеѓу Институтот за нуклеарни науки Винча и руската државна компанија Росатом, и дека Вучиќ и рускиот претседател Владимир Путин „смислуваат нешто“, тој ги отфрли тврдењата како неосновани.

„Тоа се глупости. Се обидуваме да решиме одредени фармацевтски проблеми со неколку добри експерти што ги имаме во ‘Винча’, а некој мисли дека градиме атомска бомба“, рече Вучиќ.

Додаде дека ваквите тврдења се резултат на дезинформации што се шират преку социјалните медиуми.