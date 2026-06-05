- „Добив предупредувања од нашите безбедносни служби дека не е препорачливо да присуствувам, но одлучив да дојдам бидејќи верувам дека е важно Србија да учествува...“

Вучиќ присуствува на Самитот ЕУ - Западен Балкан во Црна Гора и покрај безбедносните предупредувања - „Добив предупредувања од нашите безбедносни служби дека не е препорачливо да присуствувам, но одлучив да дојдам бидејќи верувам дека е важно Србија да учествува...“

Српскиот претседател Александар Вучиќ денес присуствуваше на Самитот ЕУ - Западен Балкан во Црна Гора, и покрај предупредувањата од српските безбедносни служби за патувањето, јавува Анадолу.

Гoворејќи за новинарите на маргините на Самитот во крајбрежниот град Тиват, Вучиќ рече дека одлучил да патува по консултации со релевантните институции, нагласувајќи ја важноста од учеството на Србија во дискусиите за иднината на регионот и европската интеграција.

„Добив предупредувања од нашите безбедносни служби дека не е препорачливо да присуствувам, но одлучив да дојдам бидејќи верувам дека е важно Србија да учествува во дискусиите за иднината на регионот и европската интеграција“, рече Вучиќ.

Српскиот лидер објасни дека безбедносните грижи се засноваат на долгогодишни разузнавачки податоци за наводни закани од криминални групи од соседна Црна Гора.

„Тоа не е тајна. Можевте да го видите тоа во комуникациите на апликацијата Скај, каде што разговараа за наоѓање некој што ќе го изврши атентатот“, рече Вучиќ, мислејќи на шифрираните комуникации што претходно ги користеа мрежите на организираниот криминал.

Тој изјави дека српските власти веќе подолго време се запознаени со информациите и тврди дека во нив се вмешани водачи на црногорски криминални кланови.

Вучиќ, исто така, рече дека политичките тензии меѓу Белград и Подгорица дополнително ја усложнуваат ситуацијата.

„Кога постојат политички тензии меѓу Подгорица и Белград, сите имаат тенденција да ја обвинуваат другата страна. Треба да бидеме порационални и повнимателни“, рече тој.

Осврнувајќи се на организираниот криминал, Вучиќ рече дека таквите групи дејствуваат во секоја земја.

„Тоа е она што тие го прават. Тоа не е дозволено, но мора да разберете дека такви појави постојат насекаде“, рече тој.

Запрашан за предупредувањата издадени од Безбедносно-информативната агенција на Србија (БИА) во врска со потенцијалните ризици за време на неговата посета на Црна Гора, Вучиќ изјави дека се чувствува безбедно.

„Имам професионално обезбедување и членови на единицата Кобри“, рече тој, мислејќи на елитната српска единица за заштита на воени и државни официјални претставници.

Тој додаде дека не предвидува никакви безбедносни инциденти за време на неговиот престој и изрази доверба во соработката со црногорските власти.

Самитот ЕУ - Западен Балкан ги собра регионалните лидери и високи претставници на Европската Унија за да разговараат за проширувањето, регионалната соработка, економската поврзаност и безбедносните предизвици.

На маргините на собирот, Вучиќ одржа серија билатерални средби со европски и регионални претставници и ја истакна важноста од зачувување на стабилноста и унапредување на европските аспирации на земјите од Западен Балкан.

Самитот се одржува во време на обновен напредок во процесот на проширување на ЕУ и постојани политички тензии во делови од Западен Балкан.