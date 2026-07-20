- Српскиот претседател најави дека изборите наскоро ќе бидат распишани, истакнувајќи дека граѓаните ќе одлучат кој е способен да работи и да гради, а кој, како што рече, се занимава со критики и навреди

Вучиќ: Изборите во Србија ќе бидат распишани многу брзо - Српскиот претседател најави дека изборите наскоро ќе бидат распишани, истакнувајќи дека граѓаните ќе одлучат кој е способен да работи и да гради, а кој, како што рече, се занимава со критики и навреди

Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, денес изјави дека изборите во таа земја ќе бидат распишани „многу брзо“, нагласувајќи дека секогаш е подготвен за дијалог, јавува Анадолу.

Тој најави дека изборите наскоро ќе бидат распишани, истакнувајќи дека граѓаните ќе одлучат кој е способен да работи и да гради, а кој, како што рече, се занимава со критики и навреди.

Говорејќи за прашањето на Нафтената индустрија на Србија (НИС), Вучиќ изјави дека Србија ќе стори сè за да го реши тоа прашање, но дека не е оптимист во врска со можното продолжување на лиценците што ги издава американската Канцеларија за контрола на странски средства (OFAC).

„Не знам што би ви рекол. Не сум сигурен дека некој знае дали ќе дојде до продолжување на лиценците по 31 јули. Знаев дека тоа ќе биде многу тешко“, изјави Вучиќ.

Тој додаде дека и покрај тоа постои надеж дека ќе се најде решение.

„Ќе направиме сè што е во наша моќ“, рече тој.

Поради руското учество во сопственоста, американската Канцеларија за контрола на странски средства (OFAC) во јануари 2025 година воведе санкции за Нафтената индустрија на Србија (НИС).