Владата на РСМ ја продолжи кризната состојба за нафта и нафтени деривати до 20 октомври

Elena Trenchevska Chekovic
17 Јули 2026•Ажурирано: 17 Јули 2026
Владата на Република Северна Македонија донесе одлука за продолжување на рокот на важење на кризната состојба поради можност од нарушување на снабдувањето со нафта и нафтени деривати, соопшти владината прес-служба, пренесува Анадолу.
Со одлуката, рокот на важење на кризната состојба се продолжува од 21 јули до 20 октомври, со што, како што е наведено, се обезбедува континуитет во институционалното постапување и можност за навремено преземање мерки доколку дојде до нарушувања во снабдувањето или до значителни ценовни шокови на меѓународните пазари на нафта и нафтени деривати.
„Целта на оваа одлука е Владата да располага со соодветен правен механизам за брза и ефикасна реакција, со цел да се зачува стабилноста во снабдувањето, да се ублажат последиците од евентуални пазарни нарушувања и да се заштитат интересите и животниот стандард на граѓаните и стопанството“, се наведува.
Од Владата информираа дека по усогласување во рамките на владините процедури, одлуката ќе биде доставена до Собранието на разгледување и донесување, согласно со законските надлежности.
„Владата и понатаму внимателно ќе ги следи состојбите на домашниот и меѓународниот енергетски пазар и доколку тоа го наложат околностите, ќе продолжи да носи навремени и соодветни мерки во интерес на сигурно, стабилно и непречено снабдување со нафта и нафтени деривати“, соопштено е од прес-службата на Владата.