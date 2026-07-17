- „Целта на оваа одлука е Владата да располага со соодветен правен механизам за брза и ефикасна реакција, со цел да се зачува стабилноста во снабдувањето, да се ублажат последиците...“

Владата на РСМ ја продолжи кризната состојба за нафта и нафтени деривати до 20 октомври - „Целта на оваа одлука е Владата да располага со соодветен правен механизам за брза и ефикасна реакција, со цел да се зачува стабилноста во снабдувањето, да се ублажат последиците...“

Владата на Република Северна Македонија донесе одлука за продолжување на рокот на важење на кризната состојба поради можност од нарушување на снабдувањето со нафта и нафтени деривати, соопшти владината прес-служба, пренесува Анадолу.

Со одлуката, рокот на важење на кризната состојба се продолжува од 21 јули до 20 октомври, со што, како што е наведено, се обезбедува континуитет во институционалното постапување и можност за навремено преземање мерки доколку дојде до нарушувања во снабдувањето или до значителни ценовни шокови на меѓународните пазари на нафта и нафтени деривати.

„Целта на оваа одлука е Владата да располага со соодветен правен механизам за брза и ефикасна реакција, со цел да се зачува стабилноста во снабдувањето, да се ублажат последиците од евентуални пазарни нарушувања и да се заштитат интересите и животниот стандард на граѓаните и стопанството“, се наведува.

Од Владата информираа дека по усогласување во рамките на владините процедури, одлуката ќе биде доставена до Собранието на разгледување и донесување, согласно со законските надлежности.

„Владата и понатаму внимателно ќе ги следи состојбите на домашниот и меѓународниот енергетски пазар и доколку тоа го наложат околностите, ќе продолжи да носи навремени и соодветни мерки во интерес на сигурно, стабилно и непречено снабдување со нафта и нафтени деривати“, соопштено е од прес-службата на Владата.