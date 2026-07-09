- Нуко имаше 38 години кога беше убиен. По падот на Сребреница во јули 1995 година, тој тргнал низ шумата кон слободната територија заедно со илјадници мажи и момчиња. Тој беше глувонем.

БиХ: По 30 години, жртвата на геноцидот Нуко Нукиќ ќе биде погребан во Поточари - Нуко имаше 38 години кога беше убиен. По падот на Сребреница во јули 1995 година, тој тргнал низ шумата кон слободната територија заедно со илјадници мажи и момчиња. Тој беше глувонем.

По повеќе од три децении откако исчезна обидувајќи се да стигне до слободната територија по падот на Сребреница, Нуко Нукиќ на 11 јули конечно ќе биде погребан во Меморијалниот центар Сребреница – Поточари. Неговите посмртни останки беа пронајдени во 2002 година на локалитетот Јеловачка чешма, а вечниот мир ќе го најде покрај четворица свои братучеди, јавува Анадолу.

Нуко имаше 38 години кога беше убиен. По падот на Сребреница во јули 1995 година, тој тргнал низ шумата кон слободната територија заедно со илјадници мажи и момчиња. Тој беше глувонем.

Неговиот братучед Осман Нукиќ (80), кој денес живее во Сараево, вели дека последната трага водела до Удрч.

„Луѓето што беа со него кажаа дека последен пат го виделе на Удрч. Бил исплашен и вознемирен. Потоа му се изгуби секаква трага“, раскажа Осман за Анадолу.

Семејството со години трагаше по него.

Мајката на Нуко даваше крвни примероци со надеж дека ќе го пронајде синот, но не дочека потврда на неговиот идентитет.

Таа почина во почетокот на 2000-тите години. Дури по нејзината смрт беше извршена ексхумација за да се земе ДНК-примерок, со кој беше потврдено дека пронајдените посмртни останки му припаѓаат на Нуко.

Пронајдени се околу 95 отсто од неговиот скелет, но сè уште недостасуваат делови од вилицата, рацете и стапалата.

Во геноцидот во Сребреница беа убиени вкупно 22 члена на семејството Нукиќ.

„Ни денес не е едноставно кога погребувате некој свој на колективен погреб. Но, со текот на времето човек се помирува со она што се случило. Најважно е што ќе го погребаме и што конечно знаеме каде е“, рече Осман.

- Тој е меѓу десетте жртви што ќе бидат погребани оваа година -

Нуко Нукиќ е една од десетте новоидентификувани жртви на геноцидот што на 11 јули ќе бидат погребани на гробиштата на Меморијалниот центар Сребреница – Поточари.

Меѓу нив е и дваесетгодишниот Сенад Јусиќ, најмладата жртва што ќе биде погребана оваа година, додека некои ќе најдат вечен мир покрај своите татковци, браќа или братучеди, речиси три децении по геноцидот.

Посмртните останки на две жртви беа ексхумирани уште во 1997 година, додека останатите беа пронајдени помеѓу 2001 и 2022 година на локалитетите Каменица, Јеловачка чешма, Будак и Глогова.

Во Подринскиот идентификациски проект во моментов се наоѓаат посмртните останки на уште десет идентификувани жртви чии семејства сè уште не дале согласност за погреб, како и останките на 36 жртви идентификувани со ДНК-анализа, но без официјална идентификација од членовите на семејствата.

Причината поради која многу семејства го одложуваат погребот е нецелосноста на посмртните останки. Тие се надеваат дека со отворањето на нови масовни гробници ќе бидат пронајдени и преостанатите коски на нивните најблиски.

Институтот за исчезнати лица на Босна и Херцеговина ја продолжува потрагата по околу 900 жртви на геноцидот чии посмртни останки сè уште не се пронајдени.

- Геноцид во Сребреница -

По падот на заштитената зона на Обединетите нации во Сребреница на 11 јули 1995 година, припадниците на Војската на Република Српска и нивните помошни сили убија повеќе од 8.000 бошњачки мажи и момчиња.

Во Меморијалниот центар Сребреница – Поточари досега се погребани 6.765 жртви на геноцидот, додека околу 250 жртви, по желба на семејствата, се погребани во локални мезарје (гробишта).

Меѓународниот суд на правдата во 2007 година пресуди дека во Сребреница во јули 1995 година припадниците на Војската на Република Српска извршиле геноцид.

За геноцидот и другите воени злосторства поврзани со Сребреница, меѓународните и домашните судови досега осудија 54 лица на вкупно 781 година затвор и пет доживотни казни. Меѓу осудените на доживотен затвор се наоѓаат поранешниот претседател на Република Српска, Радован Караџиќ, и воениот командант на Војската на Република Српска, Ратко Младиќ.