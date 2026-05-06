Беќировиќ во Брисел: Исполнети се сите услови за покана на Босна и Херцеговина во НАТО

Претседавачот со Претседателството на Босна и Херцеговина, Денис Беќировиќ, денес во Брисел изјави дека се исполнети и формалните и суштинските услови за да ѝ се упати на Босна и Херцеговина покана за членство во НАТО, јавува Анадолу.

Беќировиќ во седиштето на НАТО се сретна со заменик-генералната секретарка Радмила Шекеринска, а на состанокот присуствуваше и членот на Претседателството на БиХ, Жељко Комшиќ.

На средбата се разговараше за напредокот на БиХ на патот кон полноправно членство, како и за актуелните безбедносни и политички предизвици.

За време на состанокот беа претставени резултатите што БиХ ги оствари во процесот на евроатлантските интеграции, вклучувајќи го усвојувањето и имплементацијата на Програмата за реформи, спроведувањето на Индивидуално приспособената партнерска програма за периодот 2025–2028 година, како и инвестициите во модернизацијата и зајакнувањето на оперативните способности на Вооружените сили на БиХ.

Соговорниците констатираа дека е постигнат висок степен на интероперабилност со силите на НАТО, како и напредок во зајакнувањето на соработката во областа на безбедноста и одбраната.

Разгледани беа и понатамошните чекори во интеграцискиот процес, вклучувајќи ја потребата од посилна политичка и техничка поддршка од НАТО, забрзување на реформите и дополнително зајакнување на заедничките капацитети.

Беќировиќ нагласи дека постои институционална определеност и консензус за членство во НАТО, како и значителна поддршка од граѓаните на БиХ за оваа стратегиска цел, и повика што е можно поскоро на Босна и Херцеговина да ѝ се упати официјална покана за членство.