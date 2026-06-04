- Бегај денес го пречека претседателот на Литванија со државна церемонија во Палатата на бригадите во Тирана, при што беше истакнато дека ова е прва официјална посета на литвански претседател на Албанија.

Бегај го прими претседателот на Литванија: Членството во ЕУ останува национален приоритет на Албанија - Бегај денес го пречека претседателот на Литванија со државна церемонија во Палатата на бригадите во Тирана, при што беше истакнато дека ова е прва официјална посета на литвански претседател на Албанија.

Претседателот на Албанија, Бајрам Бегај, на средба со литванскиот колега, Гитанас Науседа, изјави дека членството во Европската Унија останува национален приоритет на Албанија, пренесува Анадолу.

Бегај денес го пречека претседателот на Литванија со државна церемонија во Палатата на бригадите во Тирана, при што беше истакнато дека ова е прва официјална посета на литвански претседател на Албанија.

Во соопштението на Претседателството на Албанија се наведува дека во фокусот на средбата биле интензивирањето на односите меѓу двете земји во развојните области, членството на Албанија и Западен Балкан во Европската Унија, безбедносните прашања во регионот и Европа, како и зајакнувањето на партнерството како членки на НАТО.

Според соопштението, Бегај ги реафирмирал „одличните и пријателски односи“ меѓу Албанија и Литванија, нагласувајќи дека тие се изградени врз доверба, солидарност и заедничка евроатлантска визија.

„Претседателот Бегај доби поддршка од својот колега за напредокот на Албанија кон членство во Европската Унија. На средбата беше потврдено дека една од приоритетните цели на литванското претседателство во првата половина на 2027 година е поддршката за Албанија и проширувањето на Европската Унија со земјите од Западен Балкан. Во овој процес на проширување, Албанија и Црна Гора се во првите редови за членство. Претседателот на Републиката истакна дека членството во ЕУ останува национален приоритет на Албанија“, се наведува во соопштението.

Албанија, се вели понатаму, „ќе продолжи решително со неопходните реформи за напредок кон полноправно членство во Европската Унија“.

За време на изјавите по средбата, двајцата претседатели го оценија позитивно и политичкиот дијалог, изразувајќи уверување дека тој може да се претвори во поконкретна соработка, како и заедничка волја за посилни економски врски и нови можности за инвестиции.

„Бегај ја нагласи улогата на Албанија како земја која придонесува за безбедноста и стабилноста во регионот и пошироко, во целосна согласност со заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ, како активен учесник во мисиите и операциите на Унијата, како и силен поддржувач на Украина“, се наведува во соопштението.

Исто така, беше потврдено дека Албанија и Литванија, како две членки на НАТО, делат иста визија за евроатлантската безбедност. „Во услови на зголемени безбедносни предизвици во Европа, единството и солидарноста на Алијансата остануваат од суштинско значење“, нагласил Бегај.

Дополнително, беше истакнато дека претседателот Науседа го уверил претседателот Бегај во поддршката за Албанија како земја домаќин на Самитот на НАТО во Тирана во 2027 година.