- Лидерот на унгарската опозициска партија Тиса, Петер Маѓар, убедливо го порази актуелниот премиер Виктор Орбан, кој владееше 16 години

Балканските земји со честитки до Маѓар за победата на парламентарните избори во Унгарија - Лидерот на унгарската опозициска партија Тиса, Петер Маѓар, убедливо го порази актуелниот премиер Виктор Орбан, кој владееше 16 години

Балканските земји испратија честитки до Петер Маѓар по неговата победа на парламентарните избори во Унгарија, пренесува Анадолу.

Министерот за надворешни работи и надворешна трговија на Северна Македонија, Тимчо Муцунски, му честита на Маѓар за изборните резултати, истакнувајќи:

„Граѓаните на Унгарија се изјаснија и нема ништо поважно од демократската волја на народот. Ги цениме силните билатерални односи изградени со години и со нетрпение очекуваме да ја продолжиме нашата соработка - заснована на меѓусебно почитување, партнерство и нашата заедничка европска иднина.“

Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, во својата порака му честита на Маѓар за изборната победа и изрази уверување дека соработката меѓу двете земји ќе продолжи да се зајакнува.

Премиерот на Косово, Албин Курти, исто така преку социјалните мрежи упати честитка до Маѓар и изрази надеж за натамошен развој на односите со Унгарија.

Претседателот на Црна Гора, Јаков Милатовиќ, во својата порака нагласи дека очекува продолжување на соработката и зајакнување на регионалната стабилност.

Премиерот на Хрватска, Андреј Пленковиќ, му ја честита победата на Маѓар и изрази очекување за продолжување на добрите билатерални односи.

Во пораките објавени од Владата на Словенија и Министерството за надворешни работи на Босна и Херцеговина, упатени се честитки до Маѓар за изборната победа, при што е нагласена важноста од продолжување на соработката и добрите односи.

Лидерот на унгарската опозициска партија Тиса, Петер Маѓар, убедливо го порази актуелниот премиер Виктор Орбан, кој владееше 16 години.

Орбан го призна поразот, велејќи: „Ќе им служиме на нашите граѓани од опозиција“.