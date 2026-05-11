Албанскиот шеф на дипломатијата: Проширувањето на ЕУ за Албанија е стратегиски избор и најсилна гаранција за мир

Министерот за Европа и надворешни работи на Албанија, Ферит Хоџа, изјави дека проширувањето на Европската Унија (ЕУ) за Албанија е стратегиски избор и најсилна гаранција за мир и стабилност, пренесува Анадолу.

Министерот Хоџа учествуваше на неформалниот состанок на министрите за надворешни работи на Европската Унија со колегите од Западен Балкан во Брисел, при што нагласи дека Албанија ќе продолжи активно и непоколебливо да ја следи својата главна национална цел, членство во ЕУ.

Во објавата на социјалните мрежи Хоџа наведе дел од клучните прашања што ги споделил со колегите.

„Светот каков што го знаевме некогаш е длабоко потресен. Правилата и безбедноста што долго време ги сметавме за гаранција на стабилност, сега изгледаат сè поранливи. Кризите, геополитичката фрагментација и интензивирачката стратегиска конкуренција се преместија во центарот на вниманието. Во таков контекст, единството на целта и единството на дејствување повеќе не се опционални, тие се неопходни“, истакна Хоџа.

Шефот на албанската дипломатија додаде дека за Албанија единството значи обединување во секој можен формат за да се изгради посилна кохезија, поголема отпорност и појасна геополитичка визија. „Но, на крајот, најјасниот израз на оваа визија е проширувањето и приемот во Европа“, изјави тој.

„Проширувањето на ЕУ за Албанија е спас, наш стратегиски избор, цивилизациско сидро и најсилна гаранција за мир, стабилност и долгорочна демократска трансформација. Ние, исто така, веруваме дека проширувањето е подеднакво важно и за самата Европска Унија, како што е прикажано во секој од претходните седум циклуси на проширување. Секако, тој мора да остане базиран врз заслуги, но и кредибилен, опиплив и активно следен. Секојпат кога процесот запира, се појавуваат слабости и се шират непријателски влијанија“, нагласи Хоџа.

Албанскиот шеф на дипломатијата додаде дека треба да се продлабочи соработката во надворешната, безбедносната и одбранбената политика, истовремено зајакнувајќи ги кохезијата и стратегискиот начин на размислување низ Европа. „За Албанија, усогласувањето со Европската Унија не е мени од кое може селективно да се избира. Тоа е стандард и обврска што мора целосно да се почитува. Во овој поглед си дозволуваме само еден процент: 100 проценти“, рече тој.

Хоџа истакна дека зајакнувањето на регионалната соработка значи и искрено адресирање на слабостите и решително решавање на отворените прашања, додавајќи: „Западен Балкан, без сомнение, се смени на подобро, но останува значајна работа. Балканот од минатото може да ѝ припаѓа на историјата, но сè уште има многу да се направи регионот целосно да го заслужи политичкото и демократското значење ‘Западен’, а не само неговата географска дефиниција.“

Меѓу другото, тој додаде дека Албанија постојано инвестирала и ќе продолжи да инвестира во регионалната соработка и помирување. „Особено, процесот на нормализација меѓу Косово и Србија не може и не смее да стане празен слоган или цел што постојано се одложува. Дваесет и седум години по трагичните настани од 1999 година, регионот заслужува иднина дефинирана од стабилност, заемно признавање, соработка и европска интеграција“, изјави Хоџа.

Нагласи дека ниедна земја не е имуна на кибернетички или хибридни закани, додавајќи дека искуството на Албанија било болно и скапо.