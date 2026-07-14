- Со 9-тата Меѓувладина конференција што ќе се одржи во Брисел, Албанија ќе ги затвори првите 3 поглавја во преговорите за членство во Европската Унија (ЕУ), давајќи нов поттик на процесот на пристапување

Албанија ќе ги затвори првите 3 поглавја во преговорите за членство во ЕУ - Со 9-тата Меѓувладина конференција што ќе се одржи во Брисел, Албанија ќе ги затвори првите 3 поглавја во преговорите за членство во Европската Унија (ЕУ), давајќи нов поттик на процесот на пристапување

Се очекува Албанија денеска да ги затвори првите 3 поглавја на нејзиниот пат кон членство во Европската Унија (ЕУ), давајќи нов поттик на темпото на процесот на пристапување, јавува Анадолу.

На деветтата Меѓувладина конференција меѓу ЕУ и Албанија, што ќе се одржи денеска во Брисел, се очекува Албанија да ги затвори поглавјата 25, 26 и 30, со што ќе ги затвори првите 3 поглавја во овој процес.

Премиерот на Албанија, Еди Рама, по отворањето на првите поглавја со ЕУ на 15 октомври 2024 година, изјави дека затворањето на првите 3 поглавја во рамките на преговорите е „уште една важна пресвртница во процесот на членство на неговата земја во ЕУ“.

Рама истакна дека Албанија, користејќи вештачка интелигенција, значително го забрзала процесот на усогласување на законодавството на ЕУ со националното законодавство и додаде дека работата во овој процес успеале да ја завршат за многу кратко време.

Нагласувајќи дека членството во ЕУ не значи само исполнување на условите, Рама рече: „Бара усогласување на околу 4 илјади законски и регулаторни акти со правниот систем на Албанија и, најважно, нивна примена.“

Еврокомесарката за проширување, Марта Кос, во врска со Меѓувладината конференција изјави дека „тоа е пресвртница за Албанија; тоа е почеток на затворањето на поглавјата“.

- Апликацијата на Албанија за членство во ЕУ -

Албанија поднесе официјално барање за членство во ЕУ во 2009 година. По позитивното мислење на Комисијата во октомври 2012 година, Советот во јуни 2014 година одлучи на земјата да ѝ додели статус на кандидат.

Преговорите за членство на Албанија со ЕУ официјално започнаа во јули 2022 година. Албанија има за цел да ги заврши преговорите до 2027 година, додека целосното членство во ЕУ го очекува до 2030 година.

Албанија ја доби поканата за членство во НАТО на Самитот во Букурешт на 2 април 2008 година, а на 25 април 2008 година официјално ги започна преговорите за членство во НАТО.

По ратификацијата на протоколите за членство од страна на земјите членки на НАТО, Албанија официјално стана членка на НАТО на 1 април 2009 година. Со тоа, таа ја реализираше една од целите на својата евроатлантска ориентација.