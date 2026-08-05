- Поради тешкиот терен, густината и височината на ниската вегетација, големата распространетост на пожарот и силниот интензитет на пламените јазици, многу е отежната интервенцијата со копнени сили

Албанија: Пожарот во Рибан кај Малакстра се шири кон шумскиот масив во Лофкенд - Поради тешкиот терен, густината и височината на ниската вегетација, големата распространетост на пожарот и силниот интензитет на пламените јазици, многу е отежната интервенцијата со копнени сили

Пожарот во селото Рибан во Малакстра, Албанија, во текот на ноќта се прошири на поголема површина, со што значително се зголеми ризикот од зафаќање на шумскиот масив кон селото Лофкенд, јавува Анадолу.

Во моментов оперативните сили се концентрирани во два главни правца на интервенција, во Рибан и Лофкенд, со цел изолирање и ставање под контрола на пламените јазици.

Се наведува дека на терен се ангажирани пет противпожарни возила од Малакстра, Фиер, Росковец, Берат и Кучова, 30 припадници на противпожарната служба, 35 сили на општината, две цистерни со вода, а се очекува да се вклучат и 35-40 припадници на вооружените сили.

Поради тешкиот терен, густината и височината на ниската вегетација, големата распространетост на пожарот и силниот интензитет на пламените јазици, многу е отежната интервенцијата со копнени сили.

Агенцијата за медиуми и информирање во последниот извештај за состојбата со пожарите соопшти дека во Албанија во последните 12 часа биле пријавени 14 пожари на национално ниво, од кои пет и понатаму се активни, а силите на цивилната заштита дејствуваат од земја и од воздух за целосно изолирање и неутрализирање на пламените јазици.