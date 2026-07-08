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ئەمریکا: "زنجیرەیەک هێرشمان وەک وەڵامی هێرشی ئێران بۆسەر کەشتییە بازرگانییەکان دەستپێکرد"
لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە - بەڕێوەبەری جێبەجێکاری بایکار، هالووک بایراکتار جەخت لەسەر هاوکارییەکانی ناو ناتۆ دەکاتەوە
لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە - ئیبراهیم کاڵن: "هاوبەشی بەهێز و پەیوەندی یەکسان گرنگییەکی ڕەخنەگرانەی هەیە"
لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە - بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای ئاسێلسان، ئەحمەد ئاکیۆل لە کۆڕبەندی پیشەسازیی بەرگری ناتۆ قسەی کرد
سەرکۆمار ئەردۆغان و هاوژینەکەی ئەمینە ئەردۆغان لە خوانێکی ئێوارەدا میوانداری بەشداربووانی لووتکەی ناتۆیان کرد
سەرۆکی ئەمریکا ترەمپ: "(سزاکانی کاتسا) نامانەوێت سزا بەسەر دۆستەکانماندا بسەپێنین"
کۆمپانیای ڕۆکێتسان بووە بەڵێندەر لە پڕۆژە نوێیەکانی توانای بەرگریی ناتۆ
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لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە
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لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە - سەرکۆماری ئۆکڕاینا زێلێنسکی گەیشتە ئەنقەرە
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لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە