گەرانەوە بۆ ناوەڕۆکی سەرەکی
نوێترین هەواڵ
هەموو بابەتەکان
سەروەت و سامانی چهند کەس و ڕێکخراوێكی پەیوەندیدار بە فەتۆ/پهدهیه و دهههكهپه/جه لە تورکیا سڕ کرا
سوپای ئوردن: "چوار مووشەک کە لە ئێرانەوە ئاڕاستە کرابوون تێكشكێندران"
بەهۆی هێرشەکانی ئێرانەوە لە بەحرەین زەنگی ئاگادارکردنەوە لێدرا
سەرکۆمار ئەردۆغان: "ئەنقەرە بە میوانداری لووتکەی ناتۆ، پێگەکەی لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی بەهێزتر کرد"
ترەمپ جارێکی دیکە گەمارۆی دەریایی بۆ سەر ئێرانی ڕاگەیاند
بە بەڕێوەبردنی چەند پڕۆگرامێکی وەرزشی ١٠ههمین ساڵیادی ١٥ی تەممووزی فەتۆ لە سەرانسەری تورکیا بەرز ڕادەگیرێت
فەرمانگەی پەیوەندییەکان بە بۆنەی ساڵیادی هەوڵی کودەتای ١٥ی تەمووز لە دەرەوەی وڵات پڕۆگرامی جیاواز رێک دەخات
هەمووی ببینە
توركيا
عێراق
جيهان
ئابووری
تەندروستی
وەرزش
EDITION
Türkçe
English
BHSC
Pусский
Français
العربية
Kurdî
کوردی
Shqip
فارسی
македонски
Bahasa Indonesia
Español
لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە
جەنگی ئێران
گەرووی هورمز
لووتكهی ناتۆ له ئهنقهره
هێڵەکانی ڕاستەوخۆ
سات بە ساتی پێشهاتەکان: لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە
لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە