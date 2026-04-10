یەکشەممە پڕۆسەی خوێندن لە هەرێمی کورستان دەستپێدەکاتەوە

هەردوو وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی و وەزارەتی پەروەردە بڕیاریاندا بە دەستپێکردنەوەی دەوامی خوێندن لەناو پۆل و کەمپەسی زانکۆکان.

لە ڕاگەیاندراوێکی هاوبەشدا هەردوو وەزارەتی خوێندنی باڵا و تویژینەوەی زانستی و وەزارەتی پەروەردە بڕیاریاندا بە دەستپێکردنەوەی دەوامی سەرجەم ناوەندەکانی خوێندنی حکوومی و ناحکوومی و تایبەت لە هەرێمی کوردستان لەناو پۆل وکەمپەسەکان، لە ڕۆژی یەکشەممەوە ڕێککەوتی ١٢ی ٤ ی ٢٠٢٦.

ئەم بڕیارە لە کاتێکدایە کە بەهۆی جەنگی نێوان ئێران و ئەمریکا و هێرشەکان بۆ سەر هەرێمی کورستان، وەک خۆپارێزییەک بۆ گیانی قوتابییان و مامۆستایان بڕیاردرابوو کە خوێندن بە شێوەی ئۆنڵاین بەردەوام بێت و دوای هێوربوونەوەی دۆخەکەش، لە ڕۆژی یەکشەممەوە دەوامی قوتابییان ئاسایی دەبێتەوە.