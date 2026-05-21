لە قوتابخانەی نێودەوڵەتیی مەعاریف لە ھەولێر رێوڕەسمی دەرچوونی فێرخوازان بەڕێوەچوو

لە ھەولێر رێوڕەسمی ئاھەنگی دەرچووانی قوتابخانەی نێودەوڵەتیی مەعاریف کە سەربە وەقفی مەعاریفی تورکیایە، بەڕێوەچوو.

رێوڕەسمەکە بە بەشداری کۆنسوڵی گشتیی تورکیا لە ھەولێر، ئەرمان تۆپچو و نوێنەری وەقفی مەعاریفی تورکیا لە عێراق فەخرەددین کەسکین، کاربەدەستدانی قوتابخانەکە، مامۆستایان، باوانی فێرخوازان بەڕێوەچوو.

رێورەسمەکە بە نمایشکردنی فلیمێک دەربارەی خوێندنگەکانی مەعاریف دەستیپێکرد و بە پێشکەشکردنی پارچە مۆسیقایەک لەلایەن فێرخوازانەوە بەردەوامبوو. ھەر لە میانی رێوڕەسمەکەدا بڕوانامەی دەرچوون درا بەو فێرخوازانەی کە خوێندنیان تەواوکردووە.

