یانەی ریال مەدریدی ئیسپانی، گرێبەستی لەگەڵ یاریزانی پۆرتوگالی، بێرناردۆ سێلڤا بۆ ماوەی دوو ساڵ راگەیاند.

یانەی شاھانە لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە کە بۆ ماوەی دوو وەرز تا ٣٠ی حوەزیرانی ٢٠٢٨، گرێبەستی لەگەڵ بێرناردۆ سێلڤا کردووە.

بێرناردۆ سێلڤا (٣١ سال) لە دوای کۆتایی ھاتنی وەرزی ئەمساڵی رکابەرییەکانی پرێمەرلیگ، رۆیشتنی خۆی لە یانەی مانچێستەر سیتی ئینگلیزی راگەیاند.

بێرناردۆ سێلڤا بەگرێبەستێکی ئازاد پەیوەندی بەیانەی ڕیال مەدریدەوە کرد دوای ئەوەی نۆ ساڵ یاری بۆ یانەی مانچێستەر سیتی کرد.

ھەروھا بێرناردۆ سێلڤا لە ساڵی ٢٠١٧وە پەیوەندی بە یانەی مانچێستەر سیتی کرد و کە لە میانیدا ٤٥٠ یاری بۆ یانەکە كردووە و ٧٦ گۆڵ تۆمار كردووە و ٧٥ درفەتی گۆڵکردنی دروست کردووە و ٢٠ نازناوی لەگەڵ یانە ئینگلیزییەکە بەدەستھێناوە لەوانە شەش نازناوی خولی پرێمەرلیگ و یەک نازناوی خولی پاڵەوانەکانی ئەورووپا.



