- لە یاری کۆتایی خولی پاڵەوانەکانی ئەورووپا (UEFA Champions League) بۆ تۆپی پێ، یانەی پاریس سانجێرمانی فەڕەنسی بە لێدانی سزای یەکلاکەرەوە بە ئەنجامی (٤-٣) لە یانەی ئارسیناڵی ئینگلیزی بردەوە و بۆ دووەم ساڵ لەسەر یەکتر بووە پاڵەوانی خولەکە.

یانەی پاریس سانجێرمان بۆ دووەم ساڵ لەسەر یەکتر بووە پاڵەوانی چامپیۆنزلیگ - لە یاری کۆتایی خولی پاڵەوانەکانی ئەورووپا (UEFA Champions League) بۆ تۆپی پێ، یانەی پاریس سانجێرمانی فەڕەنسی بە لێدانی سزای یەکلاکەرەوە بە ئەنجامی (٤-٣) لە یانەی ئارسیناڵی ئینگلیزی بردەوە و بۆ دووەم ساڵ لەسەر یەکتر بووە پاڵەوانی خولەکە.

یانەی پاریس سانجێرمانی فەڕەنسی بۆ دووەم ساڵ لەسەر یەکتر بووە پاڵەوانی خولی پاڵەوانەکانی ئەورووپا (UEFA Champions League) بۆ تۆپی پێ.

لە یاری کۆتایی خولی پاڵەوانەکانی ئەورووپا، یانەی پاریس سانجێرمان و یانەی ئارسیناڵ لە یارییەكی پڕ چێژ و ڕکابەرییدا ڕووبەڕووی یەکتر بوونە.

یارییەکە لە یاریگای "پوسکاس ئارێنا" لە بوداپێستی پایتەخت ھەنگاریا بەڕێوەچوو.

لە خولەکی شەشەمی یارییەکەدا یاریزانی یانەی ئارسیناڵ، کای ھاڤێرتز تۆڕی یانەی پاریس سانجێرمان ھەژاند و یانەیەکەی بە گۆڵێک پێشخست.

دواتر لە خوولەکەی ٦٥ی یارییەکەدا یاریزانی یانەی پاریس سانجێرمان، عوسمان دێمبلی لە ڕێگای لێدانێکی سزاوە ئەنجامەکەی بۆ یانەکەی یەکسان کردووە.

کاتی یاسایی و زیادکراوی یارییەکە بە یەکسانبوون بە گۆڵێک بۆ ھەردوولا کۆتایی ھات.

پاشان لە ڕێگای لێدانی سزای یەکلاکەرەوە، یانەی پاریس سانجێرمان بە ئەنجامی (٤-٣) سەرکەوتنی بەدەستھێنا و بووە پاڵەوانی خولەکە.

ئەمە دووەم ساڵە لەسەر یەکتر، یانەی پاریس سانجێرمان نازناوی خولی پاڵەوانەکانی ئەورووپا (UEFA Champions League) بۆ تۆپی پێ، بەدەست بھێنێت.



